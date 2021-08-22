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Emre Belözoğlu, Bursaspor'un teklifini geri çevirdi

Bursaspor 2. Başkanı Adanur, teknik direktörlük pozisyonu için Emre Belözoğlu ile görüştüklerini ancak anlaşma sağlanamadığını açıkladı.
22 Ağustos 2021 18:40
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Emre Belözoğlu, Bursaspor'un teklifini geri çevirdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un 2. Başkanı Emin Adanur, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Milli Takım'da çalışması gündemde olan Emre Belözoğlu ile görüştüklerini ancak olumlu yanıt alamadıklarını açıkladı.

40 yaşındaki futbol adamıyla görüştükleri belirten Adanur, Haber Global'e yaptığı açıklamada, "Emre Belözoğlu ile görüştük ama olmadı" dedi.

Ligin ilk haftasında sahasında Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Bursaspor'da maçın ardından Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ayrılmıştı.
Anadolu Ajansı
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