Selde büyük hasar gören okulun yıkımına başlandı
Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde büyük hasar gören 18 derslikli Merkez Ortaokulu'nun yıkımına başlandı.
|22 Ağustos 2021 19:44
|+Aa- Yazdır
Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Sel felaketi nedeniyle birçok bina hasar gördü, bazı binalar yıkıldı, onlarca araç ve işyeri de hasar gördü.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sel afetinin ardından yapılan çalışma sonrasında ağır hasarlı olarak görülen 261 öğrencisi bulunan 18 derslikli Merkez Ortaokulu'nun da yıkımına başlandı. Kepçe yardımıyla okul bir yandan yıkılırken diğer yandan da enkazı kaldırılmaya çalışılıyor. Selin büyük hasar verdiği ve yıkımı devam eden Merkez Ortaokulu'nda 23 öğrenmen görev yapıyordu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|43 ilin geçiş güzergahında yoğun trafik
22 Ağustos 2021 20:02
|Edirne'nin Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü
22 Ağustos 2021 15:29
|Tarihi Kontaskalion Limanı otopark olarak kullanılıyor
22 Ağustos 2021 15:13
|Avrupa'nın en büyük lagün gölü su tutmaya hazır
22 Ağustos 2021 14:51
|Çanlar Eğirdir Gölü için çalıyor: Çekilme 50 metreyi aştı
22 Ağustos 2021 14:17
|Pistten çıkan ve atıl kalan uçak, pide salonu olarak hizmet verecek
22 Ağustos 2021 12:25
|Selde ağaca çıkan kişi, babasını da kemeriyle çekip kurtardı
22 Ağustos 2021 12:19
|Damadın arkadaşlarından düğünde motosiklet şov
22 Ağustos 2021 11:39
|Berberden aşı tarifesi: 1'inci doz aşı olana yüzde 40, 2'nci doz olana yüzde 50 indirim
22 Ağustos 2021 10:04
|Hastanede yatanların yüzde 95.8'i aşısız
22 Ağustos 2021 07:30