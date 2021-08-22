Selde büyük hasar gören okulun yıkımına başlandı

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Sel felaketi nedeniyle birçok bina hasar gördü, bazı binalar yıkıldı, onlarca araç ve işyeri de hasar gördü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sel afetinin ardından yapılan çalışma sonrasında ağır hasarlı olarak görülen 261 öğrencisi bulunan 18 derslikli Merkez Ortaokulu'nun da yıkımına başlandı. Kepçe yardımıyla okul bir yandan yıkılırken diğer yandan da enkazı kaldırılmaya çalışılıyor. Selin büyük hasar verdiği ve yıkımı devam eden Merkez Ortaokulu'nda 23 öğrenmen görev yapıyordu.