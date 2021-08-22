https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Selde büyük hasar gören okulun yıkımına başlandı

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde büyük hasar gören 18 derslikli Merkez Ortaokulu'nun yıkımına başlandı.
22 Ağustos 2021 19:44
+Aa- Yazdır
Selde büyük hasar gören okulun yıkımına başlandı

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Sel felaketi nedeniyle birçok bina hasar gördü, bazı binalar yıkıldı, onlarca araç ve işyeri de hasar gördü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sel afetinin ardından yapılan çalışma sonrasında ağır hasarlı olarak görülen 261 öğrencisi bulunan 18 derslikli Merkez Ortaokulu'nun da yıkımına başlandı. Kepçe yardımıyla okul bir yandan yıkılırken diğer yandan da enkazı kaldırılmaya çalışılıyor. Selin büyük hasar verdiği ve yıkımı devam eden Merkez Ortaokulu'nda 23 öğrenmen görev yapıyordu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
43 ilin geçiş güzergahında yoğun trafik
22 Ağustos 2021 20:02		 Edirne'nin Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü
22 Ağustos 2021 15:29
Tarihi Kontaskalion Limanı otopark olarak kullanılıyor
22 Ağustos 2021 15:13		 Avrupa'nın en büyük lagün gölü su tutmaya hazır
22 Ağustos 2021 14:51
Çanlar Eğirdir Gölü için çalıyor: Çekilme 50 metreyi aştı
22 Ağustos 2021 14:17		 Pistten çıkan ve atıl kalan uçak, pide salonu olarak hizmet verecek
22 Ağustos 2021 12:25
Selde ağaca çıkan kişi, babasını da kemeriyle çekip kurtardı
22 Ağustos 2021 12:19		 Damadın arkadaşlarından düğünde motosiklet şov
22 Ağustos 2021 11:39
Berberden aşı tarifesi: 1'inci doz aşı olana yüzde 40, 2'nci doz olana yüzde 50 indirim
22 Ağustos 2021 10:04		 Hastanede yatanların yüzde 95.8'i aşısız
22 Ağustos 2021 07:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:05 - 'Kaşif' adını verdiği atıyla İzmir'den Batman'a yürüyecek20:02 - 43 ilin geçiş güzergahında yoğun trafik20:00 - Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğunu darp eden 2 kişi tutuklandı19:44 - Selde büyük hasar gören okulun yıkımına başlandı18:51 - Askerler vatandaşların eşyalarının taşınmasına yardım ediyor18:40 - Emre Belözoğlu, Bursaspor'un teklifini geri çevirdi
18:37 - Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü18:15 - Cep telefonundan 'canlı bomba yeleği yapımı' videoları çıktı18:10 - Toplu sözleşme görüşmelerinde hizmet kollarında uzlaşma sağlandı18:08 - Hayrettin Karaman: Bitcoin'den para kazanmak caiz değil18:07 - Resmi açıklama yapıldı. Toplu sözleşme sonucu yarın açıklanacak17:49 - Güvenlik güçleri İran sınırında gece gündüz nöbette
17:47 - Ankara'da zincirleme trafik kazası: 22 yaralı17:46 - Postacılar Türkiye'nin çevresini 3 kez dolaşacak kadar yol yaptı17:43 - 'İlk başta koştura koştura aşı olmam lazımmış, çok pişmanım'17:40 - 2 milyon lira destekle güneş enerjisi santrali kurdu17:38 - İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3,4 milyon lira ceza uygulandı
17:36 - Elazığ'da depreminin ardından yeni bir şehir inşa ediliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan açıkladı: MEB pansiyonlarına 5.872 personel alınacak
Toplu sözleşme görüşmelerinde hizmet kollarında uzlaşma sağlandı
Memurun zam pazarlığında son gün
Resmi açıklama yapıldı. Toplu sözleşme sonucu yarın açıklanacak
Ziya Selçuk'tan açıklama: İyiyim çok şükür
İşte koronadan yoğun bakıma yatış sıralaması
Gazeteci Deniz Zeyrek: Kabine revizyonu gelebilir
Pazar tezgahından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığına
Turkovac mı Sınovac mı? 80 günlük süreç başladı
Oda fiyatlarında gaza bastılar! 3 gece 23 bin TL
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çalıkuşu 1
çubuk kraker 2
izlenmek için sınırlarda gezmek 1
sözlüğü canlandırma fikirleri 1
toptan app 1
Trt spor yıldız 1
teknolojiye neden gıcığım 1
ah yandım ben allahım 1
bir sürü fikir 2
kolları altın bilezik dolu kadın 1
SON İLANLAR
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Alım İlanı
Ordu Korbel 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 15 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Astiaş Sosyal Tesisler 5 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel Mevsimlik 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Maltepe Eğitim Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam