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Çinli grup 3. köprü anlaşmasını feshetmek istiyor

3. köprüde hisse alımı için görüşmelerde bulunan Çinli konsorsiyum içinde yer alan Zhejiang Expressway'in yaptığı açıklamaya göre söz konusu anlaşmanın feshedilmesi öngörülüyor.
22 Ağustos 2021 21:46
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Çinli grup 3. köprü anlaşmasını feshetmek istiyor

Çinli yatırımcı grubunun 3. köprüde hisse alım anlaşmasını feshetmek istediği belirtildi.

Konsorsiyum içinde yer alan şirketlerden biri olan Zhejiang Expressway Co. şirketinin Hong Kong Borsasına yaptığı bildirime göre konsorsiyum, anlaşma koşullarının karşılanmaması dolayısıyla anlaşmayı feshetmek istiyor.

Açıklamada konsorsiyumun bu anlaşma kapsamında herhangi bir ödeme yapmadığı belirtildi.

Daha önce Bloomberg'in yaptığı bir haberde söz konusu görüşmelerin durduğu ifade edilmişti. Haberde görüşmelerin anlaşma yapısı üzerindeki görüş ayrılıkları dolayısıyla riske girdiği belirtilmişti.

Salgın da görüşmelerin aksamasına yol açtı

China Merchants Group iştiraki China Merchants Expressway Network & Technology Holdings beş farklı yatırımcıyla birlikte köprünün yüzde 51'ini yaklaşık 689 milyon dolara satın almak için 2019'dan bu yana görüşme yürütüyordu.

1,4 kilometrelik Yavuz Sultan Selim köprüsü ve bağlantı yolları 2016'dan bu yana faal durumda. Köprüyü inşa eden İtalyan Astaldi yaşadığı finansal darboğaz sebebiyle hisselerini IC Yatırım'a satmıştı.

IC Yatırım Holding ve Çinli yatırım grubunun Yavuz Sultan Selim Köprüsü için bankalarla yürüttüğü görüşmeler koronavirüs salgını sebebiyle de gecikme yaşamıştı.

Görüşmelerde refinansman konusu da anlaşmazlık yaratmıştı. Industrial & Commercial Bank of China, Bank of China ve China Merchants Bank'ın da aralarında bulunduğu bankalar tarafından desteklenmesi planlanan refinansmanın nihai şartlarında anlaşmazlıklar bulunduğu ifade edilmişti.
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