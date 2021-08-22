Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Van'da 1300 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Van'ın İpekyolu ilçesindeki iş yerinde 1300 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
|22 Ağustos 2021 22:10
|+Aa- Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, yürütülen takip sonucu ilçedeki bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, parçalar halinde 1300 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı
22 Ağustos 2021 22:30
|Karabük'te hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü
22 Ağustos 2021 20:56
|Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğunu darp eden 2 kişi tutuklandı
22 Ağustos 2021 20:00
|Cep telefonundan 'canlı bomba yeleği yapımı' videoları çıktı
22 Ağustos 2021 18:15
|Ankara'da zincirleme trafik kazası: 22 yaralı
22 Ağustos 2021 17:47
|Türk bayrağına silahlak zarar verildi, soruşturma başlatıldı
22 Ağustos 2021 17:11
|Aranan hükümlüyü temizlik görevlisi kıyafetli polis yakaladı
22 Ağustos 2021 15:24
|10 milyon liralık vurgun yapan hırsızlık çetesi çökertildi
22 Ağustos 2021 15:19
|Kız kaçırma nedeniyle iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
22 Ağustos 2021 14:59
|Maskesini burnunun altına indirdi, otobüs karıştı
22 Ağustos 2021 14:34