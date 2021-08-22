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Dışişleri'nden 'iltica başvuru merkezi' haberlerine yalanlama

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması planının gerçeği yansıtmadığını, bu yönde bir talep iletilse dahi kabul edilmeyeceğini açıkladı.
22 Ağustos 2021 23:20
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Dışişleri'nden 'iltica başvuru merkezi' haberlerine yalanlama

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık basınında Afgan sığınmacılar için üçüncü ülkelerde kurulacak iltica merkezleri planları bağlamında Türkiye'ye yapılan atıfa ilişkin açıklama yayımladı. Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması yönünde plan yapıldığı bilgisinin gerçeği yansıtmadığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Birleşik Krallık basınında yeralan Afgan mülteciler için Türkiyede iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir."
DHA
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