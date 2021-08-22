https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uşak'ta 4 farklı noktada çıkan yangınlar söndürüldü

Uşak'ın Karahallı ilçesinde 4 farklı bölgede çıkan yangınlar söndürüldü.
22 Ağustos 2021 23:53
+Aa- Yazdır
Uşak'ta 4 farklı noktada çıkan yangınlar söndürüldü

Uşak'ın Karahallı ilçesinde 4 farklı bölgede çıkan yangınlar söndürüldü.

Kavaklı köyü ile Paşalar köyü arasındaki ormanlık alanda birbirine yakın zamanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 1 iş makinesi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Öte yandan, Paşalar köyü yakınlarındaki yangına müdahale eden arazözün arka tekerleri yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki çukura düştü.

Ön kısmı havaya kalkan arazöz, iş makinesi ve traktörlerin desteğiyle çıkartıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
23 Ağustos 2021 00:00		 İş yerinde taciz skandalı! Yönetime anlattılar, işten atıldılar
22 Ağustos 2021 22:32
13 maaş alıyor dendi, gerçek tam tersi çıktı
22 Ağustos 2021 22:08		 'Kaşif' adını verdiği atıyla İzmir'den Batman'a yürüyecek
22 Ağustos 2021 20:05
'İlk başta koştura koştura aşı olmam lazımmış, çok pişmanım'
22 Ağustos 2021 17:43		 2 milyon lira destekle güneş enerjisi santrali kurdu
22 Ağustos 2021 17:40
Koronavirüs tedavisi gören astsubay hayatını kaybetti
22 Ağustos 2021 15:20		 Yassıada darbeyi yaşayan ziyaretçilerin akınına uğradı
22 Ağustos 2021 15:17
Baskın varyanta dönüşen Delta karşısında 'en savunmasızlar' aşısız kişiler
22 Ağustos 2021 14:57		 'Önümüzdeki günlerde başka mutasyonları konuşacağız'
22 Ağustos 2021 14:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Doçentlik süreçlerini yürüten ÜAK şeffaf değil!00:02 - 23 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:53 - Uşak'ta 4 farklı noktada çıkan yangınlar söndürüldü23:20 - Dışişleri'nden 'iltica başvuru merkezi' haberlerine yalanlama22:49 - Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 kadrolu işçi alınacak
22:32 - İş yerinde taciz skandalı! Yönetime anlattılar, işten atıldılar22:30 - Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı22:28 - '3600 ek gösterge metinde yer alacak'22:10 - Van'da 1300 ruhsatsız tabanca ele geçirildi22:09 - Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı yarın yapılacak22:08 - 13 maaş alıyor dendi, gerçek tam tersi çıktı
21:53 - Mersin Valiliği'nden 'polise hakaret' açıklaması21:46 - Çinli grup 3. köprü anlaşmasını feshetmek istiyor21:25 - Afganistan'da iletişim bakanıydı, Almanya'da kurye oldu!20:56 - Karabük'te hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü20:35 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
20:05 - 'Kaşif' adını verdiği atıyla İzmir'den Batman'a yürüyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Doçentlik süreçlerini yürüten ÜAK şeffaf değil!
23 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
o ayrı 1
izlenmek için sınırlarda gezmek 1
Baş Belası Kedi Kitty 1
bir sürü fikir 2
keçi gibi inat 1
Herkesten aynı anlayışı beklememek gerek 1
Miras kavgası 1
dıral dedenin düdüğü gibi kalakalmak 1
Çok canım sıkılıyor kuş vuralım istersen 3
muya pare vamişkun 1
SON İLANLAR
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2005 kadrolu işçi alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 kadrolu işçi alınacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Alım İlanı
Ordu Korbel 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam