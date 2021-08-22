Uşak'ta 4 farklı noktada çıkan yangınlar söndürüldü

'MİLLİ UZAY PROGRAMINDAN ŞAŞMA YOK' Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Milli Uzay Programına ilişkin, "Elbette bazı konular biraz zaman istiyor. Özellikle ay ve astronot programı gibi büyük hedeflerde bazı adımları atmak biraz zaman alabilir ama programdan şaşma yok. Her bir hedef için çalışmalara devam ediyoruz." dedi. Hasan Dağı Kamp Merkezi'nde düzenlenen Aksaray Astronomi ve Uzay Kampı'na katılan Yıldırım, AA muhabirine, TUA'nın açıklanan Milli Uzay Programı çerçevesinde çalışmalarına devam ettiğini söyledi.