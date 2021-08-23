23 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları.

ERDOĞAN AÇIKLADI: MEB PANSİYONLARINA 5.872 PERSONEL ALINACAK Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.