İki kuruma 6 bin 351 kadrolu işçi alınacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne ise 2005 toplam 6 bin 351 kadrolu işçi alınacak başvurular işkur üzerinden yapılacak son başvuru tarihi 27 ağustos 2021.
|23 Ağustos 2021 00:25
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne ise 2005 toplam 6 bin 351 kadrolu işçi alınacak başvurular işkur üzerinden yapılacak son başvuru tarihi 27 ağustos 2021.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2500 kadrolu işçi alacak. Son başvuru tarihi 27 Ağustos 2021
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2005 kadrolu işçi alacak İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 kadrolu işçi alınacak İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
Gençlik ve Spor Bakanlığı, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 kadrolu işçi alacak. Son başvuru tarihi 27 ağustos 2021
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