AK Parti'den 'beka sorunu' cevabı
|23 Ağustos 2021 06:40
|+Aa- Yazdır
Erdoğan düşmanlığı üzerine siyaset yürüten Kılıçdaroğlu'nun 20 Ağustos'ta Twitter'da yaptığı paylaşımda yer alan "Erdoğan, sen bir beka sorunusun" ifadelerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tepki gösterdi.
VATANDAŞIMIZA SAYGISIZLIK
"Siyaset üretemeyen, seçim kazanamayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımız üzerinden gündem olma gayretinde" diyen Turan, "Kılıçdaroğlu, bir beka sorunu arıyorsa, aynaya baksın. Çok da uzağa gitmesine gerek yok. Milletin oylarıyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'na beka sorunu gibi bir ithamda bulunmak, Erdoğan'a oy vermiş, gönül vermiş milyonlarca vatandaşımıza da saygısızlıktır" diye konuştu.
CHP İÇİN DE SORUN
Kılıçdaroğlu'nun gayri milliğine dikkat çeken Turan, şunları söyledi: "Her milli meselede, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemde adeta karşı bir cephe açan Kılıçdaroğlu, bu ülke için en büyük beka sorunudur. Beka sorunu, FETÖ'nün kasetiyle genel başkan koltuğuna oturandır. Kılıçdaroğlu sadece ülke için değil, CHP için de bir beka sorunudur."
MİLLETİMİZ İYİ BİLİYOR
"CHP'deki istifaların nedenlerine bakıldığında bu sözlerimiz daha iyi anlaşılır. Orman yangınlarıyla mücadele edilir, karşımızda Kılıçdaroğlu. terörle mücadele edilir, Doğu Akdeniz'de, Libya'da tarihi adımlar atılır; karşımızda yine Kılıçdaroğlu. Bu ülkeye bu kadar zararı dokunan başka bir muhalefet partisi lideri olmamıştır. Bu kadim ülke için kimin beka sorunu olduğunu milletimiz iyi biliyor."
Nur Banu Aras
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Muhtar ile köylüler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
23 Ağustos 2021 10:32
|Fatih'te 12 yaşındaki kız kayıplara karıştı
23 Ağustos 2021 10:28
|Hemşirelerin darp edildiği olay hakkında Bakan Koca açıklama yaptı
23 Ağustos 2021 10:18
|Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı
23 Ağustos 2021 09:48
|Parkta maganda kurşunu: 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
23 Ağustos 2021 09:46
|Sosyal medyada gündem olmuştu, Belediye 'herhangi bir işlem yapmayacağını' duyurdu
23 Ağustos 2021 09:40
|Para isteğine olumsuz yanıt veren annesini öldürdü
23 Ağustos 2021 09:24
|İstanbul genelinde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı
23 Ağustos 2021 09:16
|Hakaret paylaşımı 'retweet'lemek de suç
23 Ağustos 2021 08:59
|Yangından tutuklanmıştı, ses kaydı çıktı: Benzin döke döke, yaka yaka gittim
23 Ağustos 2021 08:15