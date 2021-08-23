AK Parti'den 'beka sorunu' cevabı

Erdoğan düşmanlığı üzerine siyaset yürüten Kılıçdaroğlu'nun 20 Ağustos'ta Twitter'da yaptığı paylaşımda yer alan "Erdoğan, sen bir beka sorunusun" ifadelerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tepki gösterdi.

VATANDAŞIMIZA SAYGISIZLIK

"Siyaset üretemeyen, seçim kazanamayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımız üzerinden gündem olma gayretinde" diyen Turan, "Kılıçdaroğlu, bir beka sorunu arıyorsa, aynaya baksın. Çok da uzağa gitmesine gerek yok. Milletin oylarıyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'na beka sorunu gibi bir ithamda bulunmak, Erdoğan'a oy vermiş, gönül vermiş milyonlarca vatandaşımıza da saygısızlıktır" diye konuştu.

CHP İÇİN DE SORUN

Kılıçdaroğlu'nun gayri milliğine dikkat çeken Turan, şunları söyledi: "Her milli meselede, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemde adeta karşı bir cephe açan Kılıçdaroğlu, bu ülke için en büyük beka sorunudur. Beka sorunu, FETÖ'nün kasetiyle genel başkan koltuğuna oturandır. Kılıçdaroğlu sadece ülke için değil, CHP için de bir beka sorunudur."

MİLLETİMİZ İYİ BİLİYOR

"CHP'deki istifaların nedenlerine bakıldığında bu sözlerimiz daha iyi anlaşılır. Orman yangınlarıyla mücadele edilir, karşımızda Kılıçdaroğlu. terörle mücadele edilir, Doğu Akdeniz'de, Libya'da tarihi adımlar atılır; karşımızda yine Kılıçdaroğlu. Bu ülkeye bu kadar zararı dokunan başka bir muhalefet partisi lideri olmamıştır. Bu kadim ülke için kimin beka sorunu olduğunu milletimiz iyi biliyor."

Nur Banu Aras