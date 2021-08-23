Teröristbaşına özgürlük istediler

Hakkında kapatma davası açılan HDP'nin savunma işlemleri sürerken partinin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan tepki çeken bir çıkış geldi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Mithat Sancar, bir sonraki ittifaklarının Öcalan'a özgürlük ittifakı olacağını söyledi. 2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler, hazırlıklarına devam ediyor. Muhalefet partileri arasında, gelecek seçimler için ittifak kurulması ve güncel gelişmelerle ilgili müzakere amaçlı ziyaretler de başladı. Özellikle Millet İttifakı cephesinde birlikte yürüyecek partiler arasında HDP gerginliği yaşanıyor. CHP ise HDP'yi ittifakta tutmak istiyor. Yaşanan bu gelişmeler sonrası HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Şırnak halk buluşmasında skandal bir çağrıda bulundu. Sancar burada, teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük istedi ve HDP'nin bir sonraki ittifaklarının Öcalan'a özgürlük ittifakı olacağını belirtti.