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Arpa ithalatı yerine ormanları açalım

Kuraklık sebebiyle arpa üretiminde ciddi düşüş yaşanıyor. Fiyatlar yükseliyor. TMO ise ithalata yöneldi. TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, orman alanlarının küçükbaş hayvanların otlatılması amacıyla açılmasını isteyerek "Bunu yaparsak yem açığımız kapanır" dedi
23 Ağustos 2021 07:20
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Arpa ithalatı yerine ormanları açalım

Yem sanayiinin ana ham maddesi arpada alarm zilleri çalıyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de arpa üretimi kuraklıktan etkileniyor. Piyasalarda arpa ve diğer hububat ürünlerinde fiyatlar tekrar yükselmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumuna göre Türkiye'nin bu yıl arpa üretimi, yüzde 6 düşüşle 7,8 milyon ton olacak. Ancak veriler üretimin daha az olacağı sinyalini veriyor. Kuraklığın etkisi dikkate alınarak yapılan son tahminlere göre, üretimin 4,5 milyon tona düşebileceği belirtiliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi ise içeride, 2021 ürünü arpa alım fiyatını ton başına 1.750 lira, satış fiyatını 1.950 lira olarak açıklamıştı. Üretim azalması nedeniyle fiyat, serbest piyasada 2.800 lirayı gördü. TMO da iç piyasadan arpa alamayınca ithalata yöneldi. Dışarıdan tonunu 2.200-2.400 lira civarında bir fiyatla alan TMO; bu arpayı yem sanayicilerine, yetiştiricilere 1.950 liradan satıyor. Buna rağmen fiyatlarda kayda değer düşüş yaşanmadı. TMO son olarak önceki gün tonu 285 dolardan 245 bin ton arpa ithalatını onayladı. Türkiye'nin 2,7 milyon ton gibi yüksek miktarda arpa ithalatı yapabileceği, yabancı kaynaklar tarafından rapor edildi.

MERALARA ALTERNATİF

Konuyla ilgili konuşan Türkiye Damızlık ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvanlarda yem açığına dikkat çekerek "Orman alanlarımızın koyun-keçi otlatılması için dönemsel de olsa serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi. Ormanların otlatılmaya açılmasıyla yem açığının azalacağını, ham maddelerde de dışa bağımlılığın düşeceğini dile getiren Nihat Çelik, şunları söyledi: Küçükbaş beslenmesinde orman ve meralar çok önemlidir. Ülkemizde iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık sonucu mevcut meralarımızdaki verim kayıpları nedeniyle oluşan kaba yem ihtiyacı, uygun olan ormanlık alanların kontrollü olarak küçükbaş hayvancılığa açılması ile telafi edilebilir. Bilindiği üzere ülkemiz, yem ham maddelerine olan talebi ithalat yoluyla karşılıyor. Ormanların otlatılmaya açılması bu açıdan büyük önem arz etmektedir. Yem açığımız da ortaya çıkmaz. Bu durum kırsaldan kente göçü de önleyecek. Geçimini hayvancılıktan sağlayan orman köylüsü, hayvanlarını en ideal ve ekonomik biçimde yetiştirmek için çalışacaktır.

Ö. Faruk Bingöl

Türkiye
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