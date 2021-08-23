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Dükkanın önünde otururken feci şekilde can verdi
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kaza yapan 2 aracın çarptığı kişi öldü.
|23 Ağustos 2021 07:24
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S.Ç. idaresindeki 16 BYG 73 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 16 ACC 025 plakalı otomobil Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Şehit Mesut Beyazıt Caddesi ile Emirsultan Caddesi'nin kesiştiği yerde çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle savrulan araçlar iş yerinin önünde oturan Muhlis Yalçıner'e (71) çarptı.
16 ACC 025 plakalı otomobilin sürücüsü kazadan sonra olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yalçıner, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken aracın kiralık olduğu öğrenildi.
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