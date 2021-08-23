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Kars'ta kavgayı ayırmak isteyen kişi vuruldu 1 ölü 2 yaralı
KARS'ın Akyaka ilçesinde köylüler arasındaki çıkan silahlı kavgayı ayırmak isteyen 1 kişi vurularak hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
|23 Ağustos 2021 07:40
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KARS'ın Akyaka ilçesine bağlı Geçit köyünde muhtar Gürbüz Erdağı ile köylülerden Fahrettin Çetinkaya arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen köyün eski muhtarı Beysefa Artam silahla vurularak hayatını kaybetti. Kavgada muhtar Gürbüz Erdağı ayağından, Fahrettin Çetinkaya ise kafasından yaralandı.
Eski muhtar Artam'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye sevk edilirken hastaneye kaldırılan yaralıların ise tedavileri sürüyor. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
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