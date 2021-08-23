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HDP'li vekilin Meclis'teki sekreteri tutuklandı

Ankara'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar'ın TBMM'deki sekreteri Fatma Bilge'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Bilge, terörle mücadeledeki sorgusunun ardından örgüt propagandası yapmaktan tutuklandı
23 Ağustos 2021 09:35
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HDP'li vekilin Meclis'teki sekreteri tutuklandı

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre: Ankara Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'yla bağlantılı kişilerin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. İstihbarat ve Siber polisiyle koordineli yapılan çalışmaların ardından özellikle sosyal medya platformlarında örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunan, örgütün ideolojisi doğrultusunda hareket ederek paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik operasyon yaptı. Bu kapsamda örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla aralarında HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sekreteri Fatma Bilge'nin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bilge, terörle mücadele şubesinde sorgulandı. Buradaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Bilge tutuklandı.
Hürriyet
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