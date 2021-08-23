HDP'li vekilin Meclis'teki sekreteri tutuklandı
|23 Ağustos 2021 09:35
|+Aa- Yazdır
Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre: Ankara Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'yla bağlantılı kişilerin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. İstihbarat ve Siber polisiyle koordineli yapılan çalışmaların ardından özellikle sosyal medya platformlarında örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunan, örgütün ideolojisi doğrultusunda hareket ederek paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik operasyon yaptı. Bu kapsamda örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla aralarında HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sekreteri Fatma Bilge'nin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bilge, terörle mücadele şubesinde sorgulandı. Buradaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Bilge tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Teröristbaşına özgürlük istediler
23 Ağustos 2021 07:05
|Terör örgütü PKK'ya nokta operasyon: Hepsi vuruldu
22 Ağustos 2021 12:06
|Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
22 Ağustos 2021 11:47
|Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
22 Ağustos 2021 10:45
|4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
21 Ağustos 2021 18:58
|TSK ve MİT'in desteği ile Irak'ta tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi
21 Ağustos 2021 15:00
|Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
21 Ağustos 2021 10:12
|Kandil'in cezaevi ekibi paket: Tahliye olan dağa gidecekmiş
21 Ağustos 2021 06:15
|Terör örgütü üyesi operasyonla yakalandı
21 Ağustos 2021 02:28
|Aranan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı yakalandı
20 Ağustos 2021 19:11