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Kedi yiyen kadına 'soyut' takipsizlik

Kestiği sokak hayvanlarını yiyerek görenleri dehşete düşüren, okuyanların ise kanını donduran Fatma Ç. ile ilgili savcılık kararını verdi.
23 Ağustos 2021 07:40
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Kedi yiyen kadına 'soyut' takipsizlik

Yıllar önce "Sokağa çıkmaya korkar olduk. Bize yardım edin" diyerek suç duyurusunda bulunan mahallelinin şikayetine "cezai ehliyeti yok" takipsizliği verilirken, yıllar sonra aynı caniliğine devam eden kadının son vukuatına ise "ihbarlar soyut" gerekçesiyle takipsizlik verildiği ortaya çıktı.

Fatma Ç. hakkında "mala zarar verme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından yürütülen soruşturmalar ise devam ediyor. Fatma Ç. ifadesinde yaptığı caniliği kabul ederek, "Kediyi kestim. Daha önce de kedi, köpek kesip yedim. Haram oldukları için pişman değilim. Suç işlediğimi de düşünmüyorum" dedi.

Sabah
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