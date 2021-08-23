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O uçak pide salonu olacak

TRABZON Havalimanı'na iniş yaptığı sırada 13 Ocak 2018'de pistten çıkan, ardından Yomra'da çürümeye terk edilen yolcu uçağı, Yomra Belediyesi tarafından 3 yatırımcıya tahsis edilmişti.
23 Ağustos 2021 07:53
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O uçak pide salonu olacak

İlçede pide salonu olarak hizmet verecek olan uçak, olduğu yerden dün sabah pide salonu olarak hizmet vereceği alana getirildi. Trabzonlu iş adamları Abdülkadir Bektaş, Temel Şükrü Yılmaz ve Zafer Celap tarafından alınan uçak, 2.5 saatlik bir çalışmanın ardından 1 kilometre mesafede bulunan hizmet vereceği alana konuldu. Sahil yolu uçağın geçişi sırasında bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Geçişler ilçe merkezinden yapılırken, ilçedeki sahil bölümüne vinçler ve tır yardımıyla getirilen uçak burada iki ay sürecek bir çalışmayla yerine yerleştirildikten sonra 8 ay içerisinde hizmete açılması planlanıyor.

ÖZGÜR ÖZDEMİR

Sabah
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