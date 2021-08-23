MKYK'nın gündemi sel ve yangın felaketleri
|23 Ağustos 2021 08:02
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Bölgede olan MKYK üyeleri çalışmalar hakkında bilgi verecek. Türkiye'nin kıyılarında günler süren orman yangınlarında bakanlıklar, kamu kurumlarının yanı sıra AK Parti milletvekilleri ve parti kurmayları da vatandaşların yardımına koştu.
Yapılan çalışmalar, felaket bölgelerindeki izlenimleri, yapılması gerekenler bizzat birinci ağızdan parti kurmayları tarafından toplantıda anlatılacak. Erdoğan, yarın da Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan'ın sel ve yangın mağduru vatandaşlara yardımların zamanında ulaştırılması konusunda talimat vermesi bekleniyor. Her iki toplantının da önemli maddelerinden biri de pandemi ile mücadele olacak. 6 Eylül'de okulların açılmasıyla birlikte yaşanacak yoğunlukta teşkilatlardan vatandaşlara destek vermeleri özellikle aşılanmanın önemine dikkat çekmeleri istenecek.
Eda IŞIK
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