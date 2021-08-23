https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MKYK'nın gündemi sel ve yangın felaketleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) toplayacak. Toplantının ana gündem maddesi Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi ve Türkiye'nin kıyılarında yaşanan orman yangınları olacak.
23 Ağustos 2021 08:02
+Aa- Yazdır
MKYK'nın gündemi sel ve yangın felaketleri

Bölgede olan MKYK üyeleri çalışmalar hakkında bilgi verecek. Türkiye'nin kıyılarında günler süren orman yangınlarında bakanlıklar, kamu kurumlarının yanı sıra AK Parti milletvekilleri ve parti kurmayları da vatandaşların yardımına koştu.

Yapılan çalışmalar, felaket bölgelerindeki izlenimleri, yapılması gerekenler bizzat birinci ağızdan parti kurmayları tarafından toplantıda anlatılacak. Erdoğan, yarın da Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan'ın sel ve yangın mağduru vatandaşlara yardımların zamanında ulaştırılması konusunda talimat vermesi bekleniyor. Her iki toplantının da önemli maddelerinden biri de pandemi ile mücadele olacak. 6 Eylül'de okulların açılmasıyla birlikte yaşanacak yoğunlukta teşkilatlardan vatandaşlara destek vermeleri özellikle aşılanmanın önemine dikkat çekmeleri istenecek.

Eda IŞIK

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dışişleri: Türkiye'de mülteci merkezi kurulacağı iddiası doğru değil!
23 Ağustos 2021 09:18		 Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz kendini böyle savundu
23 Ağustos 2021 08:49
Malazgirt Zaferinin 950. yılına görkemli kutlama
23 Ağustos 2021 07:35		 AK Parti'den 'beka sorunu' cevabı
23 Ağustos 2021 06:40
23 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
23 Ağustos 2021 00:02		 Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı yarın yapılacak
22 Ağustos 2021 22:09
Mersin Valiliği'nden 'polise hakaret' açıklaması
22 Ağustos 2021 21:53		 Afganistan'da iletişim bakanıydı, Almanya'da kurye oldu!
22 Ağustos 2021 21:25
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
22 Ağustos 2021 20:35		 Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü
22 Ağustos 2021 18:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:32 - Muhtar ile köylüler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı10:30 - Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması yakında imzalanacak10:30 - Fenerbahçe'den TFF'ye 250 milyon TL'lik dava!10:28 - Fatih'te 12 yaşındaki kız kayıplara karıştı10:23 - ASELSAN, polisi afetlerde ve acil durumlarda da kesintisiz konuşturacak10:22 - Kabil'deki 'Ankara' karargahında tahliye mesaisi
10:18 - Hemşirelerin darp edildiği olay hakkında Bakan Koca açıklama yaptı10:06 - Avukatlık stajı memurun 5434 sayılı Kanuna tabi olmasını sağlar mı?10:05 - Borsa haftaya yükselişle başladı09:48 - Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı09:46 - Parkta maganda kurşunu: 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı09:44 - Güne başlarken döviz fiyatları
09:44 - Belediye başkanlarına ödenen sosyal denge tazminatı Sayıştay'a takıldı!09:43 - Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor09:40 - Sosyal medyada gündem olmuştu, Belediye 'herhangi bir işlem yapmayacağını' duyurdu09:35 - HDP'li vekilin Meclis'teki sekreteri tutuklandı09:24 - Para isteğine olumsuz yanıt veren annesini öldürdü
09:20 - 'Kim Milyoner Olmak İster'de cevap sorunun içindeydi! Yarışmacı gündem oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede yüzde 95 oranında anlaşma sağlandı
İki kuruma 6 bin 351 kadrolu işçi alınacak
Ek gösterge olursa, emekli öğretmen ve polisin geliri 950 TL artacak
Toplu sözleşmeden sözleşmeli personele kadro müjdesi çıkar mı?
Sınavsız ikinci diploma şansı
Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz kendini böyle savundu
Akaryakıt istasyonlarında tabela oyunu: 6.84 lira, pompada 7.36 lira
Doçentlik süreçlerini yürüten ÜAK şeffaf değil!
ÖTV indirimiyle yeni otomobil fiyatları düştü ama 2 ay sıra var!
'Kim Milyoner Olmak İster'de cevap sorunun içindeydi! Yarışmacı gündem oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir sürü fikir 2
Herkesten aynı anlayışı beklememek gerek 1
şüpheli varyantlar 1
diyeti bozmak 2
muya pare vamişkun 1
walking around videoları 1
3600 ek gösterge 2
sözlükte tek başına kalmak 1
o ayrı 1
hellenistik dönem 1
SON İLANLAR
Çağ Üniversitesi Yüksek Lisans Doktora İlanı
Ardahan Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam