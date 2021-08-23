Raporlu ilaçlardan katılım payı alınmaz

Türkiye dünyada ilaç harcamalarında en yüksek ödeme yapan ülke olmasına karşın bazı ilaçlara erişimde doğru yol izlenmeyince bürokratik engellerle karşılaşmak söz konusu olabiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tüm ilaçlar geri ödeme listesinde olup olmadığına bakılmadan ödemesi yapılıyor. Bir doktor, dünyanın herhangi bir yerinde kullanılan bir ilacın tedavi edici olacağını düşünerek reçete yazdıysa fiyatı ne olursa olsun hastaya teslimi için tüm imkanlar sunuluyor.

Raporlu ilaçlarda katılım payı ödenmiyor, eşdeğer ilaçta fark ödememek için eczacıya danışarak aynı gruptaki daha ucuz ilaçları tercih ederek fark ödemeden tedavi olunabilir. Tedavi için gerekli görülen, ancak ülkede ruhsatlı olmayan, çeşitli nedenlerle üretilmeyen veya ithalatı yapılmayan ilaçlar yurt dışından temin edilebilir. Sigortalı ve hak sahiplerinin Türk Eczacıları Birliği'ne başvurmadan kendi imkanlarıyla yurt dışından temin ettikleri ilaç bedelleri de ödenir.

ERİŞİLEMEYEN İLAÇ KALMAYACAK

Geri ödenmeyen, bulunmayan, erişilmeyen tek bir ilaç kalmaması için büyük hassasiyet gösterilirken bu konuda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

1-İlaç katılım payı hangi ilaçlardan alınır?

Sağlık raporu ile belgelendirilmek koşuluyla Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki hasta katılım payından muaf ilaç listesindeki ilaçlardan katılım payı alınmaz. Bunun dışındaki ilaçlardan katılım payı alınır.

2-İlaç katılım payı oranı nedir?

Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için ilaç bedelinin Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yüzde 10'u, diğer kişiler için yüzde 20'si oranında katılım payı ödeniyor.

3-Ayaktan tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı nasıl tahsil edilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle, diğer kişiler için ise Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından tahsil edilir.

4-Eşdeğer ilaç uygulaması nedir?

Eşdeğer ilaç uygulaması; sınırlandırılmış bir tedavi edici eşdeğerlik olarak, aynı endikasyon için kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren ürünlerin benzer dozaj formları arasında fiyat karşılaştırması temelinde eşdeğer gruplarda yer alması esasına dayanır. Bir eşdeğer ilaç, referansıyla aynı etkinlik, kalite ve güvenilirliktedir.

5-Eşdeğer grupta en ucuz ilacın ne kadar fazlasının bedeli ödenir?

Eşdeğer ilaçlara ödenecek bedellerin belirlenmesinde; taban birim fiyata yüzde 10 ilave edilerek o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek azami birim fiyat bulunur.

6- Pahalı bir ilaç tercih edilirse farkı kim öder?

SGK'nın ödeyeceği tutardan daha Eşdeğer ilaçlarda Kurum'un ödeyeceği tutardan daha pahalı bir ilaç tercih edilirse farkı hasta öder.

7-Eşdeğer ilaçta fark ödememek için ne yapılmalıdır?

Eşdeğer ilaçta fark ödememek için ilacın temin edildiği eczacıya danışarak aynı eşdeğer grubundaki daha ucuz ilaçları öğrenerek söz konusu ucuz ilaçların tercih edilmesi durumunda fark ödemeden tedavinin yapılması mümkündür.

8-Hangi ilaçlar yurt dışından temin edilir?

Sağlık giderleri SGK tarafından karşılanan sigortalı ve hak sahiplerinin tedavileri için gerekli görülen, ancak ülkede ruhsatlı olmayan, ruhsatlı olduğu halde çeşitli nedenlerle üretilmeyen, ithalatı yapılmayan ilaçlar yurt dışından temin edilebilir.

9-Bu ilaçlar kim tarafından temin edilir?

Temin işlemler SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan protokol esasları doğrultusunda gerçekleştiriliyor. İlaç temini Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla gerçekleştirilmesi esas olup, kişiler kendi imkanları ile de yurt dışından bu ilaçları getirebilir.

10- Yurtdışından temin İşlemleri nasıl yürütülür?

Hasta tarafından Türk Eczacıları Birliği'ne ulaştırılan inceleme talepleri, belgelerin tam olup olmadığı incelenir. Söz konusu belgelerde bir noksanlık yoksa yurt dışından ilaç temin işlemleri Türk Eczacıları Birliği tarafından başlatılır ve sonuçlandırılarak ilaç hastaya ulaştırılır. Hasta adına eksiksiz düzenlenen reçete aslı, tanı, kullanım gerekliliği, ilacın dozu, kullanım süresini belirten sağlık kurulu raporunun onaylanmış örneği, Bakanlığın kullanım ve ithalat izni gibi evrakların eksiksiz beyanı gerekiyor.

HAZAL ATEŞ