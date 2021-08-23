https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Raporlu ilaçlardan katılım payı alınmaz

Bazı ilaçlara erişimde bürokratik engellerle karşılaşmamak için doğru yolu izlemek şart. Eşdeğer ilaçta fark ödememek için ucuz olan tercih edilirken, raporlu ilaçtan katılım payı alınmıyor.
23 Ağustos 2021 08:35
+Aa- Yazdır
Raporlu ilaçlardan katılım payı alınmaz

Türkiye dünyada ilaç harcamalarında en yüksek ödeme yapan ülke olmasına karşın bazı ilaçlara erişimde doğru yol izlenmeyince bürokratik engellerle karşılaşmak söz konusu olabiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tüm ilaçlar geri ödeme listesinde olup olmadığına bakılmadan ödemesi yapılıyor. Bir doktor, dünyanın herhangi bir yerinde kullanılan bir ilacın tedavi edici olacağını düşünerek reçete yazdıysa fiyatı ne olursa olsun hastaya teslimi için tüm imkanlar sunuluyor.

Raporlu ilaçlarda katılım payı ödenmiyor, eşdeğer ilaçta fark ödememek için eczacıya danışarak aynı gruptaki daha ucuz ilaçları tercih ederek fark ödemeden tedavi olunabilir. Tedavi için gerekli görülen, ancak ülkede ruhsatlı olmayan, çeşitli nedenlerle üretilmeyen veya ithalatı yapılmayan ilaçlar yurt dışından temin edilebilir. Sigortalı ve hak sahiplerinin Türk Eczacıları Birliği'ne başvurmadan kendi imkanlarıyla yurt dışından temin ettikleri ilaç bedelleri de ödenir.

ERİŞİLEMEYEN İLAÇ KALMAYACAK

Geri ödenmeyen, bulunmayan, erişilmeyen tek bir ilaç kalmaması için büyük hassasiyet gösterilirken bu konuda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

1-İlaç katılım payı hangi ilaçlardan alınır?

Sağlık raporu ile belgelendirilmek koşuluyla Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki hasta katılım payından muaf ilaç listesindeki ilaçlardan katılım payı alınmaz. Bunun dışındaki ilaçlardan katılım payı alınır.

2-İlaç katılım payı oranı nedir?

Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için ilaç bedelinin Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yüzde 10'u, diğer kişiler için yüzde 20'si oranında katılım payı ödeniyor.

3-Ayaktan tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı nasıl tahsil edilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle, diğer kişiler için ise Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından tahsil edilir.

4-Eşdeğer ilaç uygulaması nedir?

Eşdeğer ilaç uygulaması; sınırlandırılmış bir tedavi edici eşdeğerlik olarak, aynı endikasyon için kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren ürünlerin benzer dozaj formları arasında fiyat karşılaştırması temelinde eşdeğer gruplarda yer alması esasına dayanır. Bir eşdeğer ilaç, referansıyla aynı etkinlik, kalite ve güvenilirliktedir.

5-Eşdeğer grupta en ucuz ilacın ne kadar fazlasının bedeli ödenir?

Eşdeğer ilaçlara ödenecek bedellerin belirlenmesinde; taban birim fiyata yüzde 10 ilave edilerek o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek azami birim fiyat bulunur.

6- Pahalı bir ilaç tercih edilirse farkı kim öder?

SGK'nın ödeyeceği tutardan daha Eşdeğer ilaçlarda Kurum'un ödeyeceği tutardan daha pahalı bir ilaç tercih edilirse farkı hasta öder.

7-Eşdeğer ilaçta fark ödememek için ne yapılmalıdır?

Eşdeğer ilaçta fark ödememek için ilacın temin edildiği eczacıya danışarak aynı eşdeğer grubundaki daha ucuz ilaçları öğrenerek söz konusu ucuz ilaçların tercih edilmesi durumunda fark ödemeden tedavinin yapılması mümkündür.

8-Hangi ilaçlar yurt dışından temin edilir?

Sağlık giderleri SGK tarafından karşılanan sigortalı ve hak sahiplerinin tedavileri için gerekli görülen, ancak ülkede ruhsatlı olmayan, ruhsatlı olduğu halde çeşitli nedenlerle üretilmeyen, ithalatı yapılmayan ilaçlar yurt dışından temin edilebilir.

9-Bu ilaçlar kim tarafından temin edilir?

Temin işlemler SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan protokol esasları doğrultusunda gerçekleştiriliyor. İlaç temini Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla gerçekleştirilmesi esas olup, kişiler kendi imkanları ile de yurt dışından bu ilaçları getirebilir.

10- Yurtdışından temin İşlemleri nasıl yürütülür?

Hasta tarafından Türk Eczacıları Birliği'ne ulaştırılan inceleme talepleri, belgelerin tam olup olmadığı incelenir. Söz konusu belgelerde bir noksanlık yoksa yurt dışından ilaç temin işlemleri Türk Eczacıları Birliği tarafından başlatılır ve sonuçlandırılarak ilaç hastaya ulaştırılır. Hasta adına eksiksiz düzenlenen reçete aslı, tanı, kullanım gerekliliği, ilacın dozu, kullanım süresini belirten sağlık kurulu raporunun onaylanmış örneği, Bakanlığın kullanım ve ithalat izni gibi evrakların eksiksiz beyanı gerekiyor.

HAZAL ATEŞ

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yurtdışında tedavi masrafı devletten
21 Ağustos 2021 08:35		 Emekliler 'intibak yasası' için adım atılmasını bekliyor
21 Ağustos 2021 07:15
Malul olan işçinin anne-babasına aylık
20 Ağustos 2021 07:45		 SGK dişte zorunlu tüm tedavileri karşılıyor
19 Ağustos 2021 07:49
Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
18 Ağustos 2021 09:15		 BES'te taşıt ve konut kredisi detayı: Yüzde 50 indirim
18 Ağustos 2021 08:02
Sağlık raporu olan kıdem tazminatı alabilir mi?
17 Ağustos 2021 07:43		 '18 yaş altının BES'e ilgi arttı'
16 Ağustos 2021 09:55
Sigortalı emekli ayrımı olmaksızın devlet karşılıyor
16 Ağustos 2021 08:15		 İŞKUR, Kovid-19 salgını döneminde vatandaşlara 57 milyar lira destek sağladı
13 Ağustos 2021 11:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:32 - Muhtar ile köylüler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı10:30 - Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması yakında imzalanacak10:30 - Fenerbahçe'den TFF'ye 250 milyon TL'lik dava!10:28 - Fatih'te 12 yaşındaki kız kayıplara karıştı10:23 - ASELSAN, polisi afetlerde ve acil durumlarda da kesintisiz konuşturacak10:22 - Kabil'deki 'Ankara' karargahında tahliye mesaisi
10:18 - Hemşirelerin darp edildiği olay hakkında Bakan Koca açıklama yaptı10:06 - Avukatlık stajı memurun 5434 sayılı Kanuna tabi olmasını sağlar mı?10:05 - Borsa haftaya yükselişle başladı09:48 - Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı09:46 - Parkta maganda kurşunu: 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı09:44 - Güne başlarken döviz fiyatları
09:44 - Belediye başkanlarına ödenen sosyal denge tazminatı Sayıştay'a takıldı!09:43 - Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor09:40 - Sosyal medyada gündem olmuştu, Belediye 'herhangi bir işlem yapmayacağını' duyurdu09:35 - HDP'li vekilin Meclis'teki sekreteri tutuklandı09:24 - Para isteğine olumsuz yanıt veren annesini öldürdü
09:20 - 'Kim Milyoner Olmak İster'de cevap sorunun içindeydi! Yarışmacı gündem oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede yüzde 95 oranında anlaşma sağlandı
İki kuruma 6 bin 351 kadrolu işçi alınacak
Ek gösterge olursa, emekli öğretmen ve polisin geliri 950 TL artacak
Toplu sözleşmeden sözleşmeli personele kadro müjdesi çıkar mı?
Sınavsız ikinci diploma şansı
Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz kendini böyle savundu
Akaryakıt istasyonlarında tabela oyunu: 6.84 lira, pompada 7.36 lira
Doçentlik süreçlerini yürüten ÜAK şeffaf değil!
ÖTV indirimiyle yeni otomobil fiyatları düştü ama 2 ay sıra var!
'Kim Milyoner Olmak İster'de cevap sorunun içindeydi! Yarışmacı gündem oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yazarlar ölür kitaplar kalır 1
yangında yavrularını kaybeden keçi 1
şu anda dinlenen şarkı 2
şu an çalan şarkı 2
walking around videoları 1
sözlüğe küsmek olmaz 3
Miras kavgası 1
ilk şoku atlatmak 1
sözlükte tek başına kalmak 1
cendere 1
SON İLANLAR
Çağ Üniversitesi Yüksek Lisans Doktora İlanı
Ardahan Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam