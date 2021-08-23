Hakaret paylaşımı 'retweet'lemek de suç
|23 Ağustos 2021 08:59
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Yargıtay 18. Ceza Dairesi Twitter sosyal medya hesabından hakaret içerikli bir mesajı, retweet eden, yani paylaşarak daha fazla insana ulaşmasını sağlayanların da hakaret suçunu işlediği yönünde karar aldı. Avukat Alev Acar, Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nin aldığı karara dikkat çekerek kullanıcıları uyardı. Sosyal medyada yoğun olarak hakaret suçunun işlendiğine dikkat çeken Acar, böyle bir paylaşımı paylaşan kişinin de bu suçu işlediğini belirtti.
O İFADE KURTARAMAZ
Sosyal medyada dikkatli olunması gerektiğini belirten Acar, profile yazılan "retweet'ler onaylıyorum anlamına gelmez", "retweet'lerden sorumlu değilim" gibi ifadelerin hukuki bir karşılığı olmadığını da belirrtti. Acar, "Hakaret içerikli bir paylaşımı retweet ederek kendi sosyal medya hesabınızda yayınlar ve bu paylaşımın daha fazla insana ulaşmasını sağlarsanız siz de hakaret suçunu işlemiş olursunuz. Aynı şekilde Facebook'tan da paylaşırsanız, amacınız yayma ve dağıtma olduğundan siz de suçu işlemiş olursunuz. Fikirlerinizi paylaşırken lütfen başka insanların haklarını ihlal etmeyin. Suç unsuru olabilecek paylaşımlarda bulunmayın, bu içerikli paylaşımları kendi hesabınızda paylaşmayın. Aksi takdirde hayatınızda hiç tanımadığınız bir insan ile ilgili yaptığınız bir paylaşım nedeniyle cezalandırılabilir veya tazminat ödemek durumunda kalabilirsiniz" dedi. Yargıtay kararına göre, hakaret içerikli paylaşımları retweet edenlere 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve para cezaları veriliyor.
İLKER TURAK
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