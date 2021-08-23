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Yangından tutuklanmıştı, ses kaydı çıktı: Benzin döke döke, yaka yaka gittim

Antalya'da Akseki ve Manavgat orman yangınlarını çıkardığı iddiasıyla tutuklanan Ali Y.'yi kız arkadaşının kaydettiği ses kaydı ele verdi. Kayıtlarda Ali Y.'nin, "Benzinle döke, döke, yaka yaka gittim" demesi dikkat çekti.
23 Ağustos 2021 08:15
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Yangından tutuklanmıştı, ses kaydı çıktı: Benzin döke döke, yaka yaka gittim

Türkiye'yi kasıp kavuran orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Antalya'daki yangınlarla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürüyen soruşturmalarda dehşet verici detaylara ulaşıldı. Antalya'da Akseki ilçesinin Manavgat sınırındaki bölgelerinde çıkan yangın bir süre sonra Manavgat'ın ormanlarına da sıçramış binlerce hektar kül olmuştu. Ayrıca bir vatandaş ve iki orman işçisi de hayatını kaybetmişti.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, bu yangınlarla ilgili olarak Özlem T. (40) adlı bir kadın jandarmaya bir ses kaydı teslim etti. Konuşmalarda Ali Y. (40) adlı kişi bu ormanları nasıl yaktığını anlatıyordu.

ELİ SARILI HALDEYDİ

İlk olarak Özlem T.'nin 'şahit' sıfatıyla ifadesi alındı. Özlem T., "Telefonumdaki bir program ile görüşmelerimi kaydediyorum. Kayıtlar çoğaldığında silerim. Ancak Ali ormanı yaktığını anlattığı için bu ses kaydını silmedim. Ali telefonla beni aramıştı 'Güçlüköy'ün Manhayıt mevkisindeki yangını bin lira karşılığında ben çıkardım. Hatta yangını çıkarmak için para veren kişi 250 lira da fazla verdi. Bu kişi bana 'Yakalanırsan sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söyle' diye talimat verdi. Bana ormanı yaktıran ve para verenler farklı kişiler. Parayı vereni biliyorum ama yaktıranın kim olduğunu bilmiyorum. Çıkan yangının kimin işine yaradığını da bilmiyorum' dedi. Ama bu talimatı ve parayı verenlerin kim olduğunu bana söylemedi" diye konuştu.

1 Ağustos'ta Güneykaya'da bir çeşmenin yanında buluştuklarını belirten Özlem T., "O esnada köyün olduğu taraf ve dağlar yanıyordu ve yangın söndürme uçakları geçiyordu. Ben 'Ne olmuş buralara' diye sorduğumda, sarılı haldeki elini göstererek 'Bunun hesabını verecekler, burayı ben yaktım' dedi. Yüz yüze görüşmemizde para meselesinden bahsetmemişti. Ali önceden de madde kullanırdı. Ancak en son gördüğümde madde bağımlığının ileri düzeyde olduğunu gördüm. Onun madde parası için orman yakacağını düşünmezdim. Ama son gördüğüm haliyle yapabileceğini düşünüyorum. Yangını anlattığı ses kaydını jandarmaya teslim ettim. Yangının suçlularının ve azmettiricilerinin yakalanması için elimden geleni her şeyi yapmaya hazırım" dedi.

ÖZLEM'İ ETKİLEMEK İÇİN

Ses kaydı ve bu ifade üzerine Ali Y. gözaltına aldı. Sorguda madde bağımlısı olduğunu belirten Ali Y., "Özlem'i etkilemek için yangını benim çıkardığımı söyledim. O gün alkol ve bali kullanmıştım, kafam iyi değildi. O yüzden o yangını benim çıkardığımı söyledim. Hatta kendi oturduğum Güneykaya'yı da yakacağımı söyledim. Ancak Özlem ile böyle bir görüşme yaptığımı hatırlamıyorum. Görüştüğüm zaman bali, alkol ve üzerine de çakmak gazı kullanmıştım. O yüzden hatırlamıyorum. Ormanı yaktığımı söylersem Özlem'i etkileyebileceğimi düşündüm. Parayla ilgili bahsetmemin sebebi demek ki paraya ihtiyacım varmış da paradan bahsetmişimdir. Konuşmanın devamında yakın zamanda 'Güneykaya'yı da yakacağım' dediğimi hatırlıyorum. 15-16 yıldır madde bağımlısıyım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Paraya düşkünlüğüm vardır. Parayı da çok severim. Bu sebeple Özlem'le görüşmemde yangını bana bin liraya yaptırdıklarını söylemiş olabilirim" diyerek kendisini savundu.

Tutuklanan Ali Y. ve bağlantılı olabileceği kişilerle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Öte yandan suçlamaları reddeden Ali Y. yangın sırasında ve sonrasında başka yerlerde olduğunu iddia etti. Ancak HTS kayıtları ve görgü şahitlerinin ifadeleriyle bu beyanlarının doğru olmadığı da ortaya çıktı.
Hürriyet
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