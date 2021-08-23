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Sınavsız ikinci diploma şansı

Sınava girmeden bir üniversite diploması daha almak isteyenler için başvurular başladı. İkinci üniversitede iktisattan bilgisayar programcılığına kadar her ilgiye göre bir bölüm var
23 Ağustos 2021 08:57
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Sınavsız ikinci diploma şansı

Milliyet'ten Ozan Ömer KADÜKER'in haberine göre: - Farklı bir alanda iş bulmak, kariyer yapmak ya da kendini geliştirmek isteyenler, ikinci üniversite okumanın hayalini kuruyor. O nedenle her yıl yüz binlerce aday üniversite sınavlarına tekrardan girip şansını deniyor. Öyle ki bu yıl bir yükseköğretim programında okuyan ya da mezun olan yaklaşık 600 bin aday tekrar sınava girdi.

Ancak ikinci bir üniversite okumak için tekrardan sınava girmeye gerek yok.

Kimler başvurabilir?

Hatta bir programa kaydınız olmasına rağmen aynı anda farklı bir bölüm daha okuyabilirsiniz. Sınavsız programlar arasında felsefe, iktisat, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, bilgisayar programcılığı ve sivil hava ulaştırma işletmeciliği gibi birçok bölüm bulunuyor.

İkinci üniversite programlarına aynı alanda olmamak şartıyla herhangi bir lisans veya ön lisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak öğrenciler başvuru yapabiliyor. Ön lisans öğrencileri ve mezunları ön lisansa, lisans öğrencileri ve mezunları ise lisans programlarına başvuru yapabiliyorlar. İkinci diploma için üniversitelerin sitelerinden online başvuru yapmak gerekiyor. Anadolu Üniversitesi'nde bugünden itibaren alınmaya başlayacak başvurular, 8 Ekim'de sona erecek. Başvurular, İstanbul Üniversitesi'nde 16 Eylül, Atatürk Üniversitesi'nde de 10 Ekim'de bitecek.

Yeni bölümler eklendi

Sınav şartı bulunmayan ikinci üniversite için öğrencilerin materyal ücreti vermesi gerekiyor. Üniversiteler ve programlar arasında ücretler ise değişebiliyor. Örneğin Atatürk Üniversitesi'nde lisans programlarının yarı yıllık materyal ücreti 325 TL ile 975 TL arasındayken, Anadolu Üniversitesi'nde 365 TL ile 540 TL arasında. İstanbul Üniversitesi'nde ise tüm programların ücretleri 400 TL.

İkinci üniversite olarak okunabilecek birçok bölüm var.?Çocuk gelişimi, halkla ilişkiler ve tanıtım, işletme, kamu yönetimi, reklamcılık, tarih gibi lisans programlarının yanı sıra adalet, lojistik, sosyal hizmetler, turizm ve otel işletmeciliği, yerel yönetimler gibi ön lisans programları da bulunuyor.

Ayrıca Anadolu Üniversitesi'nde bu yıl bilgisayar programcılığı ve sivil hava ulaştırma işletmeciliği, görsel iletişim tasarımı, iktisat (İngilizce) ve siyaset bilimi ve kamu yönetimi (İngilizce) programları ilk kez öğrenci kabul edecek.

Sınavlar yüz yüze

İkinci üniversite dersler zaman ve mekandan bağımsız olarak online videolar, etkileşimli ders materyalleriyle uzaktan eğitimle veriliyor. Ancak sınavlar belirlenen sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştiriliyor. İsteyen öğrenciler üniversitelerin kütüphane, kampüs ve etkinliklerinden de faydalabiliyorlar.
Milliyet
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