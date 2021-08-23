Para isteğine olumsuz yanıt veren annesini öldürdü
|23 Ağustos 2021 09:24
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Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi'ndeki apartmanın 2'nci katındaki dairede oturan ve işsiz olduğu öğrenilen Emrecan Durmaz (30), önceki gün akşam saatlerinde birlikte yaşadığı annesi Gülten Durmaz'dan (61) iddiaya göre para istedi. Gülten Durmaz para vermeyince, anne-oğul arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Emrecan Durmaz, kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesine saldırdı. Mahalle sakinleri, kadının çığlıklarını duyunca polise ve 112'ye ihbarda bulundu.
'YAPMA OĞLUM'
İhbar üzerine gelen polis ekipleri, teslim olmayan şüpheliyi etkisiz hale getirdikten sonra gözaltına aldı. Sağlık ekibi ise Gülten Durmaz'ın aldığı 10 bıçak darbesinin ardından hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrecan Durmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Komşuları, Gülten Durmaz'ın olay sırasında oğluna "Yapma oğlum yapma" diyerek yalvardığını anlattı.
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