Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Parkta maganda kurşunu: 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Samsun'da parkta maganda kurşunu isabet eden 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
|23 Ağustos 2021 09:46
|+Aa- Yazdır
Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Doğal Yaşam Parkı'nda 1,5 yaşlarındaki B.A., ailesi ile parkta bulunduğu bir sırada nereden geldiği belli olmayan maganda kurşunu omzuna isabet etti.
Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Gece Samsun'daki hastanede ameliyata alınan çocuğun omzuna isabet eden kurşun çıkartılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Muhtar ile köylüler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
23 Ağustos 2021 10:32
|Fatih'te 12 yaşındaki kız kayıplara karıştı
23 Ağustos 2021 10:28
|Hemşirelerin darp edildiği olay hakkında Bakan Koca açıklama yaptı
23 Ağustos 2021 10:18
|Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı
23 Ağustos 2021 09:48
|Sosyal medyada gündem olmuştu, Belediye 'herhangi bir işlem yapmayacağını' duyurdu
23 Ağustos 2021 09:40
|Para isteğine olumsuz yanıt veren annesini öldürdü
23 Ağustos 2021 09:24
|İstanbul genelinde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı
23 Ağustos 2021 09:16
|Hakaret paylaşımı 'retweet'lemek de suç
23 Ağustos 2021 08:59
|Yangından tutuklanmıştı, ses kaydı çıktı: Benzin döke döke, yaka yaka gittim
23 Ağustos 2021 08:15
|Kedi yiyen kadına 'soyut' takipsizlik
23 Ağustos 2021 07:40