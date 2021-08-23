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Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı
Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.
|23 Ağustos 2021 09:48
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- Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı.
Antalya-Gaziantep seferini yapan 27 LM 821 plakalı yolcu otobüsü, Kapızlı mevkisinde kontrolden çıktı.
Devrildiği şarampolde park halindeki bir minibüse de çarpan otobüsteki 34 yolcu ile 2 şoför ve 1 muavin yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan bir kısmının tedavisi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıdı.
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