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3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki kız bulundu
İstanbul Fatih'te 3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki Kübra Dinç, bulundu.
|23 Ağustos 2021 13:40
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Fatih Zeyrek Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü saat 12.00 sıralarında 12 yaşındaki Kübra Dinç, babaannesinden evlerine gitmek üzere çıktı.
Babaanne Hacer Dinç, okul arkadaşı olduğunu iddia eden bir kişinin yanında gördüğü torununu tekrar yanına çağırdı.
Burada bir süre kalan Kübra Dinç, evine gideceğini söyleyerek babaannesinden tekrar çıktı.
O tarihten sonra Kübra Dinç'ten daha haber alınamadı.
Aile polise kayıp bildiriminde bulundu.
Çalışma başlatan polis ekipleri, Kübra Dinç'i Büyükçekmece'de bir evde buldu.
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