Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması yakında imzalanacak
Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un genel direktörü Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye yeni bir parti S-400 sevkiyatını içeren anlaşmanın yakında imzalanacağını söyledi
|23 Ağustos 2021 10:30
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