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Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması yakında imzalanacak

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un genel direktörü Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye yeni bir parti S-400 sevkiyatını içeren anlaşmanın yakında imzalanacağını söyledi
23 Ağustos 2021 10:30
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Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması yakında imzalanacak

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un genel direktörü Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye yeni bir parti S-400 sevkiyatını içeren anlaşmanın yakında imzalanacağını söyledi.

Kaynak: Sputnik
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