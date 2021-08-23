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Muhtar ile köylüler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Kars'a bağlı Geçit Köyü'nde muhtar ile köylüler arasında kavga çıktı. Silahlı kavga sonucu bir kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı
|23 Ağustos 2021 10:32
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TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE SİLAHLAR ATEŞLENDİ
Köy muhtarı G.E. ile köylülerden F.Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce silahlar ateşlendi. Çıkan kavgada muhtar G.E. ile beraber B.A. ve F.Ç. isimli kişiler yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Köyde geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, yaralılar Akyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak yaralılardan B.A. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Yaralı muhtar G.E. ile tartıştığı köylü F.Ç.'nin Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürerken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Onur Kaya
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