Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kazdağları'nda orman yangını
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları mevkisinde orman yangını çıktı. Bölgeye ekipler sevk edildi.
|23 Ağustos 2021 10:41
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Pendik'te 'denizde saldıran pitbull öldürdü' iddiası
23 Ağustos 2021 13:49
|3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki kız bulundu
23 Ağustos 2021 13:40
|Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü
23 Ağustos 2021 13:32
|Öğretmen Özay Kaya'nın, 'Köpük' için verdiği mücadele amacına ulaştı
23 Ağustos 2021 13:11
|Osmaniye'de bir kişi evinin avlusunda ölü bulundu
23 Ağustos 2021 12:59
|Tahterevalliden düştü sandılar, maganda kurşunu çıktı
23 Ağustos 2021 12:39
|Sağlık çalışanlarını darp eden 4 kişi gözaltında
23 Ağustos 2021 11:18
|Muhtar ile köylüler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
23 Ağustos 2021 10:32
|Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı
23 Ağustos 2021 09:48
|Para isteğine olumsuz yanıt veren annesini öldürdü
23 Ağustos 2021 09:24