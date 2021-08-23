Hatalı ALES muafiyetlerindeki ısrar sürüyor!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 14 Kasım 2018 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, 21 ön lisans programında istihdam edilecek öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak kişilerin ALES'ten muaf olmasına karar verildi ve bu kapsamda atanacak öğretim görevlilerinde tecrübe şartı aranması halinde " en az iki yıllık tecrübenin muaf iyet alanıyla " ilgili olması şart koşulmuştu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından anılan düzenlemeye dair yapılan basın açıklamasında şu sözlere yer verilmiştir:

"Yapılan yeni düzenlemeyle, uzun yıllardır endüstri tarafından akademiden talep edilen hususlar da dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek öğretim elemanı temininde güçlük çekilen özellikli alanlarda, mesleki hüviyetleriyle temayüz etmiş kişilerin merkezi sınav ve yabancı dil şartı aranmadan istihdam edilmesine de imkan tanınmıştır. Bu haliyle yönetmeliğin, nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir kriterlere önem veren özelliğinin yanı sıra beceriye dayalı alanlar başta olmak üzere bazı özellikli alanlarda uzmanlığı öne çıkaran ve bu alanlarda yetkin insanların akademiye katkı sağlamasına imkan tanıyan bir özelliği de bulunmaktadır ."

Basın açıklamasında da ifade edildiği üzere anılan düzenlemenin temel amacı, ALES muafiyeti sağlanan alanlarda istihdam edilecek öğretim görevlilerinin mesleki hüviyetiyle öne çıkmış olması ve bu tecrübelerini ara kademede insan gücü olarak görev alacak öğrencilere aktarmalarını sağlamaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilanlardaki yetki devrinin yürürlükteki yönetmeliğin yayımı ile birlikte üniversitelere devredilmesiyle birlikte muafiyet hakkı verilen programlara alınacak her kişide ALES şartı aranmaması gerektiği gibi yanlış bir algı oluşmuş ve hatta bazı üniversitelerde hatalı atamalar yapılmıştır. (Kamu Denetçiliği Kurumunun bir yükseköğretim kurumundaki hatalı atamanın iptal edilmesi tavsiyesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

Gelin görün ki doğruyu yapmak yerine yanlışta ısrar eden üniversitelerimiz hiç azalacak gibi durmuyor. Gümüşhane Üniversitesi tarafından 20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Torul Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programına alınacak Öğretim Görevlisi ilanında "Psikoloji Lisans mezunu olup aynı alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla Öfke ve Stres Kontrolü ile İletişim konularında sertifikalara sahibi olmak." şartı aranmış ve başvuracak adayların ALES'ten muaf sayılmıştır.

Yukarıda ayrıntılı olarak izah ettiğimiz üzere, YÖK tarafından uzmanlık alanı olarak belirlenen Özel Güvenlik ve Koruma programına başvuracak adayların ALES'ten muaf sayılabilmesi için muafiyet alanıyla ilgili yani "Özel Güvenlik ve Koruma" alanında en az 2 (yıl) mesleki tecrübesinin bulunması şarttır. Ancak, Resmi Gazete'de yayımlanan ilan şartında buna dair bir açıklamaya bulunmadığı gibi geçerliliği ve güvenilirliği tartışır iki sertifikaya yer verilmiştir.

Üniversitenin Özel Güvenlik ve Koruma programına alınacak kişiler için "düşündüğü adayın özgeçmişine göre ilan şartı belirlemek yerine" anılan programda öğrencilerin mesleki tecrübesinden istifade edebileceği yetkin akademisyen adaylarını bulmak için alıma çıkması vicdani ve hukuki yükümlülüğüdür.

Bu çerçevede, Gümüşhane Üniversitesinin ALES muafiyeti konusunda YÖK'ün belirlediği kurallara uygun olarak hareket etmesi ilerleyen süreçte doğabilecek sorunları şimdiden engelleyecektir.