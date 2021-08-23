Çeyrek altın ne kadar oldu?
Çeyrek altın 799 lira, Cumhuriyet altını 3.265 liradan satılıyor
|23 Ağustos 2021 10:53
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.221,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|486,00
|486,20
|485,60
|485,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.203,00
|3.224,00
|3.200,00
|3.221,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|444,00
|448,00
|443,00
|447,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.130,00
|3.148,00
|3.128,00
|3.148,00
|Yarım Ziynet
|1.565,00
|1.575,00
|1.564,00
|1.574,00
|Çeyrek Ziynet
|783,00
|788,00
|782,00
|787,00
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