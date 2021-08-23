https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TOKİ, İzmir'de 285 konutu açık artıma ile satışa sundu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir Karabağlar Uzundere Mahallesi'nde inşa edilen 285 konutu "Açık Artırma Yöntemi" ile satışa sundu.
23 Ağustos 2021 10:54
+Aa- Yazdır
TOKİ, İzmir'de 285 konutu açık artıma ile satışa sundu

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, alıcılar, konut ve iş yerlerine yüzde 40 peşinat ve 120 ay vade ödeme planıyla sahip olabilecek. 285 konut 6 ay içinde teslim edilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından yürütülecek.

- Başvurular 25 Ağustos'ta başlayacak

Konutlar için müzayede 9 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salonu ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda yapılacak.

Ayrıca, "www.emlakyonetim.com.tr" internet adresinden canlı yayınla teklifler alınabilecek.

Açık artırmaya başvurular 25 Ağustos'ta başlayacak. 9 Eylül Perşembe günü de (açık artırma gününde) Türkiye Halk Bankası tüm şubelerine başvuru yapılabilecek.

Satışa ilişkin detaylı bilgilere "www.toki.gov.tr" ve "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
23 Ağustos 2021 13:07		 Gün ortası döviz fiyatları
23 Ağustos 2021 12:02
Barajlar taşkınların önlenmesinde önemli rol oynuyor
23 Ağustos 2021 11:30		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
23 Ağustos 2021 10:53
Oktay: Yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler görmeyi öngörüyoruz
23 Ağustos 2021 10:42		 ASELSAN, polisi afetlerde ve acil durumlarda da kesintisiz konuşturacak
23 Ağustos 2021 10:23
ÖTV indirimiyle yeni otomobil fiyatları düştü ama 2 ay sıra var!
23 Ağustos 2021 07:56		 Ekonomi Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak
23 Ağustos 2021 07:46
Arpa ithalatı yerine ormanları açalım
23 Ağustos 2021 07:20		 Çinli grup 3. köprü anlaşmasını feshetmek istiyor
22 Ağustos 2021 21:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:53 - TÜKDES'ten çocuklu aile kabul etmeyen restoranlara 'itibar kaybı' uyarısı13:50 - Toplu sözleşmede memurlara seyyanen zam verilmeyecek13:49 - Pendik'te 'denizde saldıran pitbull öldürdü' iddiası13:41 - Mutlaka okunması gereken Gülseren Budayıcıoğlu kitapları13:40 - 3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki kız bulundu13:32 - Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü
13:28 - Korona olan başhekim ve eşi, ilk doğum gününde kızlarının yanında olamadı13:21 - 2 bin yıllık lahitten 150 yıldır su akıyor13:11 - Öğretmen Özay Kaya'nın, 'Köpük' için verdiği mücadele amacına ulaştı13:07 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi12:59 - Osmaniye'de bir kişi evinin avlusunda ölü bulundu12:51 - PCR testi zorunlu tutulabilir mi?
12:39 - Tahterevalliden düştü sandılar, maganda kurşunu çıktı12:32 - Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı12:27 - 'Kırım'ın illegal şekilde işgalini hiç tanımadık ve tanımayacağız'12:17 - Akaryakıt istasyonunda tabela oyununa inceleme12:14 - FETÖ'nün hücre evlerindeki 'uzaktan tedavi' yöntemleri deşifre edildi
12:03 - Bakan Özer: Sel bölgesinde her türlü hazırlığımızı tamamladık
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede yüzde 95 oranında anlaşma sağlandı
İki kuruma 6 bin 351 kadrolu işçi alınacak
AA: Toplu sözleşmede büyük ölçüde uzlaşı sağlandı
Ek gösterge olursa, emekli öğretmen ve polisin geliri 950 TL artacak
Sınavsız ikinci diploma şansı
Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz kendini böyle savundu
Toplu sözleşmeden sözleşmeli personele kadro müjdesi çıkar mı?
Mazeret tayini isteyen öğretmenlerin en doğal hakkıydı ama açıklama yapılmadı
'Kim Milyoner Olmak İster'de cevap sorunun içindeydi! Yarışmacı gündem oldu
Akaryakıt istasyonunda tabela oyununa inceleme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir sürü fikir 2
diyeti bozmak 2
sözlüğe küsmek olmaz 4
tantana çetesi 1
itiraz 1
memur dediğin 1
ah yandım ben allahım 1
sözlüğün enleri 4
Hemşireye feci dayak 3
hükümet kadın filmi 1
SON İLANLAR
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 10 zabıta memuru alacak
Çağ Üniversitesi Yüksek Lisans Doktora İlanı
Ardahan Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam