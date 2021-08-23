TOKİ, İzmir'de 285 konutu açık artıma ile satışa sundu
|23 Ağustos 2021 10:54
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TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, alıcılar, konut ve iş yerlerine yüzde 40 peşinat ve 120 ay vade ödeme planıyla sahip olabilecek. 285 konut 6 ay içinde teslim edilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından yürütülecek.
- Başvurular 25 Ağustos'ta başlayacak
Konutlar için müzayede 9 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salonu ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda yapılacak.
Ayrıca, "www.emlakyonetim.com.tr" internet adresinden canlı yayınla teklifler alınabilecek.
Açık artırmaya başvurular 25 Ağustos'ta başlayacak. 9 Eylül Perşembe günü de (açık artırma gününde) Türkiye Halk Bankası tüm şubelerine başvuru yapılabilecek.
Satışa ilişkin detaylı bilgilere "www.toki.gov.tr" ve "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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