Mazeret tayini isteyen öğretmenlerin en doğal hakkıydı ama açıklama yapılmadı

Milli Eğitim Bakanlığı her mazeret tayini döneminde duyuruya çıkmakta, hizmet puanına göre yerleştirme yapmakta ancak hizmet puanına göre ataması çıkmayan öğretmenleri daha sonra il/ilçe emrine atamaktadır. Bu uygulamada da haksızlıklar yaşanmaktadır.

Memurlar.net'te, 13 Ağustos'ta yapılan haberde bu soruna dikkat çekilmişti. Tıklayınız.

- Yaşanan sorunlar

Öğretmenler ilçe emri olmayacağı düşüncesi ile ailelerine yakın olabilmek adına yüzlerce kilometrede de olsa kurum tercihi yapmakta ve uzak yerlere atanmaktadırlar.

- Atamadan sonra ilçe emri uygulaması yapılınca;

- Uzak yerleri tercih etmemiş öğretmenler mazeretlerinin olduğu ilçeye gelirken duyuru esaslarına uyan öğretmenler çok uzak yerlere gittikleri ile kalmaktadırlar.

- İlde açılan mazeretine uzak kurumları tercih eden öğretmenlerden yüksek puanlı olan öğretmen atanmış diğeri atanmamışken; ilçe emri ile düşük puanlı öğretmen ilçede çalışma imkanı bulurken yüksek puanlı öğretmen uzakta çalışmak zorunda kalmaktadır.

- İlk aşamada başvuru yapıp ikinci aşamada başvurmayan ya da kurum açılmadığı için başvuramayan öğretmenler ilçe emrine atanmakta bu kez de iptallerle karşılaşılmakta, bu ilçeyi isteyenler varken atama istemeyenlerin ataması gerçekleşmektedir.

- O alanda hiç kadro bulunmadığı halde ilçe emri uygulaması yapılmakta ve bile bile atıl durum yaratılmaktadır. Örneğin A ilçesinde meslek lisesi yokken meslek dersi öğretmenlerimiz bu ilçeye ilçe emrine gönderilmektedir.

- Bu haksızlıkların önüne geçilmesi için;

- İl/ilçe emri yapılıp yapılmayacağı önceden belirlenmelidir.

- Norm kadrolar güncel değildir bu konuda muhtemel açılacak kadro hesaplaması yapılmalı ve maksimum kadro (sonradan il/ilçe emrinde yapılan zaten budur) açıklanmalıdır. Örneğin: bu yıl 9. Sınıfa kaydedilen öğrenci sayısı artmıştır ve bu artışa bağlı olarak şube sayısı arttırılmıştır. Bu da öğretmen sayısının (norm kadronun) artması anlamına gelmektedir.

- İl/ilçe emri uygulaması tercihlerden önce açıklanmayacaksa ilçe emri yerine il emri uygulaması yapılmalı ve tercihine atanan öğretmenler(tercihle atandıkları kurumda kalmak isteyenler hariç) ile il emrine atanan öğretmenler il havuzunda toplanarak il milli eğitim müdürlükleri tarafından hizmet puanı esasına göre değerlendirme yapılmalıdır. Böylece uzak ilçeleri zorunlu olarak tercih eden öğretmenlerin ilçe emrine atananlar karşısında yaşadıkları haksızlık giderilmiş olacaktır. Bu havuza yıllardır sorunları sözlere rağmen çözül(e))meyen il içi özrü olan öğretmenler de alınmalıdır.

- İkinci aşama başvuruları sırasında sisteme;

Mazeretimin bulunduğu İlçe'de sonradan ortaya çıkacak kurumlara atanmak istiyorum.

Mazeretimin bulunduğu İl'de sonradan ortaya çıkacak kurumlara atanmak istiyorum.

Benzeri seçenekler konularak olası il/ilçe emri uygulamasında ikinci aşamaya başvurmayanların tercihe açılan kurum olmadığı için mi yoksa başvurudan vaz geçtikleri için mi başvuru yapmadıkları ile yer değiştirmeye yönelik son durumları anlaşılabilecektir. Böylece daha sağlıklı bir sitem işletilebilecektir.

- MEB bu konuda açıklama yapmadı

Öğretmen özür tayinlerinde bugün ikinci aşama tercihlerinin son günü. Ama MEB hiçbir açıklama yapmadı ve binlerce öğretmen, eşinin bulunduğu ilçeye uzak bir yere atanması ve sonradan il/ilçe emri hakkı tanınması halinde, haksızlığa uğrayacak.

2021 yılı yaz dönemi Öğretmen atama robotu için tıklayın.

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