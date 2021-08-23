Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın villasını satın aldı

Acun Ilıcalı, Ulus'ta satışa çıkardığı tripleks villayı kendi platformu Exxen'in yıldızı Hasan Can Kaya'ya sattı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre;

Konuşanlar ile adını geniş kitlelere duyuran 31 yaşındaki Kaya, Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; evi annesi için aldı.

Annesine ev almak için görüşmeler yaptığı Ilıcalı'nın kulağına gidince Ilıcalı, satışta olan evini Kaya'ya teklif etti.

Annesiyle evi gezen ve çok beğenen Kaya, böylece aylardır satışta olan evin yeni sahibi oldu.

Öte yandan Kaya, Konuşanlar yeni sezonunun 26 Ağustos'ta seyirciyle buluşacağını duyurdu.