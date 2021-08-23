https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın villasını satın aldı

Acun Ilıcalı'nın Ulus'ta satışa çıkardığı villasını Konuşanlar ile yıldızı parlayan ve Exxen'de programına devam eden Hasan Can Kaya annesi için satın aldı.
23 Ağustos 2021 11:01
+Aa- Yazdır
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın villasını satın aldı

Acun Ilıcalı, Ulus'ta satışa çıkardığı tripleks villayı kendi platformu Exxen'in yıldızı Hasan Can Kaya'ya sattı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre;

Konuşanlar ile adını geniş kitlelere duyuran 31 yaşındaki Kaya, Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; evi annesi için aldı.

Annesine ev almak için görüşmeler yaptığı Ilıcalı'nın kulağına gidince Ilıcalı, satışta olan evini Kaya'ya teklif etti.

Annesiyle evi gezen ve çok beğenen Kaya, böylece aylardır satışta olan evin yeni sahibi oldu.

Öte yandan Kaya, Konuşanlar yeni sezonunun 26 Ağustos'ta seyirciyle buluşacağını duyurdu.
Hürriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yıldız Tilbe: Aşı olmayacağım, ölürsem ölürüm
20 Ağustos 2021 09:36		 Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi
19 Ağustos 2021 21:43
Leyla ile Mecnun'nun yeni sezon yayın tarihi belli oldu
19 Ağustos 2021 10:47		 Yeşilçam Oyuncusu Ali İnce son yolculuğuna uğurlandı
18 Ağustos 2021 19:24
Ebru Şallı'nın eşini arayan haciz memurları eski eşiyle karşılaştı
18 Ağustos 2021 18:33		 Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken görüntü!
18 Ağustos 2021 11:00
Asuman Dabak: 2,5 milyon lira dolandırıldım
18 Ağustos 2021 09:45		 Acun Ilıcalı, davalık olduğu Zuhal Topal'ı, TV8'e transfer etti
17 Ağustos 2021 16:33
Yorumcu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi!
16 Ağustos 2021 21:43		 Şarkıcı Güllü yaşadığı kavga ile ilgili iddiaları yalanladı
16 Ağustos 2021 19:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:53 - TÜKDES'ten çocuklu aile kabul etmeyen restoranlara 'itibar kaybı' uyarısı13:50 - Toplu sözleşmede memurlara seyyanen zam verilmeyecek13:49 - Pendik'te 'denizde saldıran pitbull öldürdü' iddiası13:41 - Mutlaka okunması gereken Gülseren Budayıcıoğlu kitapları13:40 - 3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki kız bulundu13:32 - Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü
13:28 - Korona olan başhekim ve eşi, ilk doğum gününde kızlarının yanında olamadı13:21 - 2 bin yıllık lahitten 150 yıldır su akıyor13:11 - Öğretmen Özay Kaya'nın, 'Köpük' için verdiği mücadele amacına ulaştı13:07 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi12:59 - Osmaniye'de bir kişi evinin avlusunda ölü bulundu12:51 - PCR testi zorunlu tutulabilir mi?
12:39 - Tahterevalliden düştü sandılar, maganda kurşunu çıktı12:32 - Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı12:27 - 'Kırım'ın illegal şekilde işgalini hiç tanımadık ve tanımayacağız'12:17 - Akaryakıt istasyonunda tabela oyununa inceleme12:14 - FETÖ'nün hücre evlerindeki 'uzaktan tedavi' yöntemleri deşifre edildi
12:03 - Bakan Özer: Sel bölgesinde her türlü hazırlığımızı tamamladık
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede yüzde 95 oranında anlaşma sağlandı
İki kuruma 6 bin 351 kadrolu işçi alınacak
AA: Toplu sözleşmede büyük ölçüde uzlaşı sağlandı
Ek gösterge olursa, emekli öğretmen ve polisin geliri 950 TL artacak
Sınavsız ikinci diploma şansı
Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz kendini böyle savundu
Toplu sözleşmeden sözleşmeli personele kadro müjdesi çıkar mı?
Mazeret tayini isteyen öğretmenlerin en doğal hakkıydı ama açıklama yapılmadı
'Kim Milyoner Olmak İster'de cevap sorunun içindeydi! Yarışmacı gündem oldu
Akaryakıt istasyonunda tabela oyununa inceleme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dıral dedenin düdüğü gibi kalakalmak 1
eğlenmek 1
sözlüğü canlandırma fikirleri 2
memur çocuğu olmak 1
Trt spor yıldız 1
hükümet kadın filmi 1
teknolojiye neden gıcığım 1
diyeti bozmak 2
memurluk hayali 1
şu anda dinlenen türkü 1
SON İLANLAR
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 10 zabıta memuru alacak
Çağ Üniversitesi Yüksek Lisans Doktora İlanı
Ardahan Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam