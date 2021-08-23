Selde vatandaşlar hurdaya dönen araçlarını 'şasi' numarasından tanıyor
|23 Ağustos 2021 11:14
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Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıplarının yaşandığı, büyük bölümü sular altında kalan Bozkurt'ta çok sayıda araç da hurdaya döndü.
Sel felaketinde zarar gören araçların hasar tespiti için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampı, otoparka dönüştürüldü.
Hasarlı araçlar çekicilerle bulundukları yerden alınarak bu alana getiriliyor.
Hurdaya dönen araçları sahipleri tanımakta güçlük çekiyor. Araçlar şasi numarasıyla tespit edilmeye çalışılıyor.
Selzede Şükrü Soyşan, AA muhabirine, sel gelmeden önce otomobilinin Ezine Çayı'nın kenarında park halinde olduğunu söyledi.
Otomobilini çekmek için çayın kenarına gittiğinde suların yükseldiğini gördüğünü anlatan Soyşan, "Arabayı bıraktım, köprünün başına doğru gelirken sel çok yükseldi. Geri dönmeye fırsatım olmadı. Kendimi zor kurtardım. Yokuşlara kaçtım. Arabamı arıyorum, kayboldu gitti. Bir arabayı benzettim ama şasi numarası tutmadı." diye konuştu.
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