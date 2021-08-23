https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Selde vatandaşlar hurdaya dönen araçlarını 'şasi' numarasından tanıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde hurdaya dönen araçlar şasi numarasından bulunabiliyor.
23 Ağustos 2021 11:14
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıplarının yaşandığı, büyük bölümü sular altında kalan Bozkurt'ta çok sayıda araç da hurdaya döndü.

Sel felaketinde zarar gören araçların hasar tespiti için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampı, otoparka dönüştürüldü.

Hasarlı araçlar çekicilerle bulundukları yerden alınarak bu alana getiriliyor.

Hurdaya dönen araçları sahipleri tanımakta güçlük çekiyor. Araçlar şasi numarasıyla tespit edilmeye çalışılıyor.

Selzede Şükrü Soyşan, AA muhabirine, sel gelmeden önce otomobilinin Ezine Çayı'nın kenarında park halinde olduğunu söyledi.

Otomobilini çekmek için çayın kenarına gittiğinde suların yükseldiğini gördüğünü anlatan Soyşan, "Arabayı bıraktım, köprünün başına doğru gelirken sel çok yükseldi. Geri dönmeye fırsatım olmadı. Kendimi zor kurtardım. Yokuşlara kaçtım. Arabamı arıyorum, kayboldu gitti. Bir arabayı benzettim ama şasi numarası tutmadı." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Korona olan başhekim ve eşi, ilk doğum gününde kızlarının yanında olamadı
23 Ağustos 2021 13:28		 PCR testi zorunlu tutulabilir mi?
23 Ağustos 2021 12:51
300 bin liraya güvercin!
23 Ağustos 2021 11:44		 Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
23 Ağustos 2021 09:43
'Kim Milyoner Olmak İster'de cevap sorunun içindeydi! Yarışmacı gündem oldu
23 Ağustos 2021 09:20		 Bilim Kurulu eski üyesi: Virüsü tamamen yok etmek mümkün değil
23 Ağustos 2021 08:54
O uçak pide salonu olacak
23 Ağustos 2021 07:53		 Taksimetreyi açmadan pazarlık yapan taksici turistleri mağdur etti
23 Ağustos 2021 07:28
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
23 Ağustos 2021 06:30		 Delta 3-4 kat daha bulaşıcı
23 Ağustos 2021 06:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:53 - TÜKDES'ten çocuklu aile kabul etmeyen restoranlara 'itibar kaybı' uyarısı13:50 - Toplu sözleşmede memurlara seyyanen zam verilmeyecek13:49 - Pendik'te 'denizde saldıran pitbull öldürdü' iddiası13:41 - Mutlaka okunması gereken Gülseren Budayıcıoğlu kitapları13:40 - 3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki kız bulundu13:32 - Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü
13:28 - Korona olan başhekim ve eşi, ilk doğum gününde kızlarının yanında olamadı13:21 - 2 bin yıllık lahitten 150 yıldır su akıyor13:11 - Öğretmen Özay Kaya'nın, 'Köpük' için verdiği mücadele amacına ulaştı13:07 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi12:59 - Osmaniye'de bir kişi evinin avlusunda ölü bulundu12:51 - PCR testi zorunlu tutulabilir mi?
12:39 - Tahterevalliden düştü sandılar, maganda kurşunu çıktı12:32 - Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı12:27 - 'Kırım'ın illegal şekilde işgalini hiç tanımadık ve tanımayacağız'12:17 - Akaryakıt istasyonunda tabela oyununa inceleme12:14 - FETÖ'nün hücre evlerindeki 'uzaktan tedavi' yöntemleri deşifre edildi
12:03 - Bakan Özer: Sel bölgesinde her türlü hazırlığımızı tamamladık
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede yüzde 95 oranında anlaşma sağlandı
İki kuruma 6 bin 351 kadrolu işçi alınacak
AA: Toplu sözleşmede büyük ölçüde uzlaşı sağlandı
Ek gösterge olursa, emekli öğretmen ve polisin geliri 950 TL artacak
Sınavsız ikinci diploma şansı
Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz kendini böyle savundu
Toplu sözleşmeden sözleşmeli personele kadro müjdesi çıkar mı?
Mazeret tayini isteyen öğretmenlerin en doğal hakkıydı ama açıklama yapılmadı
'Kim Milyoner Olmak İster'de cevap sorunun içindeydi! Yarışmacı gündem oldu
Akaryakıt istasyonunda tabela oyununa inceleme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
3600 ek gösterge 3
Hemşireye feci dayak 3
kendine müslüman 4
şu anda dinlenen şarkı 2
izlenmek için sınırlarda gezmek 1
itiraz 1
sözlüğe küsmek olmaz 4
Bir insanın iyi olduğunu nasıl anlarsınız 2
Miras kavgası 1
keçi gibi inat 1
SON İLANLAR
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 10 zabıta memuru alacak
Çağ Üniversitesi Yüksek Lisans Doktora İlanı
Ardahan Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam