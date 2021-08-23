https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AA: Toplu sözleşmede büyük ölçüde uzlaşı sağlandı

Anadolu Ajansının geçtiği habere göre, Taraflar arasında birçok konuda büyük ölçüde uzlaşının sağlandığı öğrenilirken, sözleşmenin bugün imzalanması bekleniyor.
23 Ağustos 2021 11:18
+Aa- Yazdır
AA: Toplu sözleşmede büyük ölçüde uzlaşı sağlandı

- 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucu 14.30'da açıklanacak.

Memurların maaş ve memur emeklisinin aylıklarına gelecek iki yılda yapılacak zam miktarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde 2 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci yasal takvim gereği dün itibarıyla sona erdi.

Hükümet ile memur sendikaları arasında hafta sonu süren görüşmelerde, kamu görevlilerinin tamamını ilgilendiren ve 11 hizmet koluna ilişkin talepler son kez değerlendirilip, sözleşmenin en kritik ayağı olan maaş artışları da müzakere edildi.

Taraflar arasında birçok konuda büyük ölçüde uzlaşının sağlandığı öğrenilirken, sözleşmenin bugün imzalanması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından dün yapılan paylaşımda, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunun 14.30'da açıklanacağı duyurulmuştu.

- Sendikalar 2022'de yüzde 21 zam istemişti

Sözleşme görüşmelerinde bu dönem birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

Hükümet ise ilk resmi teklifinde 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları önermişti.

ÖZCAN YILDIRIM
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
107 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TÜKDES'ten çocuklu aile kabul etmeyen restoranlara 'itibar kaybı' uyarısı
23 Ağustos 2021 13:53		 Toplu sözleşmede yüzde 95 oranında anlaşma sağlandı
23 Ağustos 2021 10:37
'3600 ek gösterge metinde yer alacak'
22 Ağustos 2021 22:28		 TİHEK'ten çocuksuz restoran için 'insan hakları ihlali' uyarısı
21 Ağustos 2021 21:31
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona doğru
21 Ağustos 2021 11:11		 3600 ek göstergede Memur-Sen ve Kamu-Sen'in yaklaşımları
21 Ağustos 2021 10:00
TES, alan değişikliği için MEB'e başvurdu
20 Ağustos 2021 22:16		 Yüz yüze eğitim kararı alındı, kiralık ev sıkıntısı başladı
20 Ağustos 2021 19:21
Türk Eğitim-Sen de PCR testi zorunluluğuna tepki gösterdi
20 Ağustos 2021 16:57		 Eğitim Bir Sen, PCR testi zorunluluğuna tepki gösterdi
20 Ağustos 2021 15:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:53 - TÜKDES'ten çocuklu aile kabul etmeyen restoranlara 'itibar kaybı' uyarısı13:50 - Toplu sözleşmede memurlara seyyanen zam verilmeyecek13:49 - Pendik'te 'denizde saldıran pitbull öldürdü' iddiası13:41 - Mutlaka okunması gereken Gülseren Budayıcıoğlu kitapları13:40 - 3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki kız bulundu13:32 - Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü
13:28 - Korona olan başhekim ve eşi, ilk doğum gününde kızlarının yanında olamadı13:21 - 2 bin yıllık lahitten 150 yıldır su akıyor13:11 - Öğretmen Özay Kaya'nın, 'Köpük' için verdiği mücadele amacına ulaştı13:07 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi12:59 - Osmaniye'de bir kişi evinin avlusunda ölü bulundu12:51 - PCR testi zorunlu tutulabilir mi?
12:39 - Tahterevalliden düştü sandılar, maganda kurşunu çıktı12:32 - Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı12:27 - 'Kırım'ın illegal şekilde işgalini hiç tanımadık ve tanımayacağız'12:17 - Akaryakıt istasyonunda tabela oyununa inceleme12:14 - FETÖ'nün hücre evlerindeki 'uzaktan tedavi' yöntemleri deşifre edildi
12:03 - Bakan Özer: Sel bölgesinde her türlü hazırlığımızı tamamladık
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede yüzde 95 oranında anlaşma sağlandı
İki kuruma 6 bin 351 kadrolu işçi alınacak
AA: Toplu sözleşmede büyük ölçüde uzlaşı sağlandı
Ek gösterge olursa, emekli öğretmen ve polisin geliri 950 TL artacak
Sınavsız ikinci diploma şansı
Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz kendini böyle savundu
Toplu sözleşmeden sözleşmeli personele kadro müjdesi çıkar mı?
Mazeret tayini isteyen öğretmenlerin en doğal hakkıydı ama açıklama yapılmadı
'Kim Milyoner Olmak İster'de cevap sorunun içindeydi! Yarışmacı gündem oldu
Akaryakıt istasyonunda tabela oyununa inceleme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ah yandım ben allahım 1
birsen eksiktin 2
haksızlık etmek 1
Karakolda ayna var 2
eğlenmek 1
küresel ısınma ve iklim değişikliği 2
şu anda dinlenen şarkı 2
memur denince akla gelenler 2
cendere 1
Herkesten aynı anlayışı beklememek gerek 1
SON İLANLAR
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 10 zabıta memuru alacak
Çağ Üniversitesi Yüksek Lisans Doktora İlanı
Ardahan Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam