Cezaevinden çıkan çocuklara, sosyal hizmet modelleriyle destek verilecek
|23 Ağustos 2021 11:33
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ebeveynleri cezaevinde olan ve ceza infaz kurumlarında ebeveynleriyle kalan çocuklarla denetimli serbestlik yükümlüsü çocukları sosyal hizmet modelleriyle destekleyeceklerini bildirdi.
Yanık, yazılı açıklamasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında "Tutuklu, Hükümlü veya Yükümlüler ile Çocuklarının Sosyal Hizmetlerden Yararlandırılması Hakkında İşbirliği Protokolü" imzalandığını belirtti.
Bu durumdaki çocukların ruh ve beden sağlıklarının korunmasının, psikososyal gelişimlerinin ve topluma uyum süreçlerinin desteklenmesinin amaçlandığını vurgulayan Yanık, protokolle, iki bakanlığın taşra teşkilatlarının yürüteceği işlemlerin bir standarda bağlandığının altını çizdi.
Bakan Yanık, her iki bakanlığın idari birimleri ile sosyal servislerinin, çocukların üstün yararı için güç birliği yapacaklarına işaret etti.
- "Psikososyal destek sunacağız"
Yanık, ebeveynleri cezaevinde bulunan ve cezaevinden çıkan çocukların artık bakanlığın sosyal hizmet modelleriyle takip edileceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Ebeveynleri cezaevinde olan veya ceza infaz kurumlarında ebeveynleriyle kalan çocuklarımız ile denetimli serbestlik yükümlüsü çocuklarımızı, sosyal hizmet modellerimizle destekleyecek, sağlıklı bireyler olarak toplumda yerlerini almaları için psikososyal destek sunacağız.
Bakanlığımız, durum ve şartlarına bakılmaksızın tüm çocuklarımızın korunması ve desteklenmesi için gerekli iş birliğini ve koordinasyonu sağlamaya devam edecektir. Adalet Bakanlığına çocuklarımızın korunması için gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla teşekkür ediyorum."
Yanık, bakanlığın, devlet korumasına ihtiyacı olan çocukların bakım altına alındığı çocuk evlerinin yanı sıra koruyucu ailelik ve çocukların öncelikle öz ailelerinin yanında büyümesini amaçlayan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmet modelleri bulunduğunu kaydetti.
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