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Anne adaylarına 'Kovid-19 aşısı olun' çağrısı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Jale Bengü Çelik:- "Gebe hastalarda Kovid-19, gerekli ilaçlar verilmesine rağmen çok ağır seyrediyor. O yüzden hastalarımızda kayıplar yaşayabiliyoruz"- "Aşı olsak da koruma tedbirlerine devam etmemiz gerekiyor. O yüzden gebelerimize topluluğa gidecekleri zamanlarda mutlaka koruyucu tedbirlere devam etmelerini öneriyorum"
23 Ağustos 2021 11:34
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Anne adaylarına 'Kovid-19 aşısı olun' çağrısı

- Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Jale Bengü Çelik, gebe hastalarda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gerekli ilaçlar verilmesine rağmen çok ağır seyrettiğini ve kayıplar yaşayabildiklerini belirterek, hamilelere tedbirlere uymaları çağrısı yaptı.

Prof. Dr. Çelik, AA muhabirine, Konya'da Kovid-19 vakalarındaki artışa bağlı olarak SÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde de doluluk oranının arttığını söyledi.

Türkiye'de ocak ayından itibaren Kovid-19'a yönelik aşı çalışmalarının başladığını hatırlatan Çelik, "Geçmişten bu zamana kadar aşılı, aşısız hastalarımızın dokümanını çıkarıyoruz. Bize gelen hastaların birçoğu aşısız. Özellikle gebe hastamız çok fazla. Yoğun bakım servisimizde 4, serviste de 5 gebe hasta var. Gebeler aşılanamadıkları için bu artış. Kendilerini korumaları konusunda eksikleri olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Çelik, hastalar gebeliklerinin son dönemindeyse ailenin de onayıyla bebeğin doğurtulduğunu ve anneye Kovid-19 tedavisi uygulandığını anlattı.

Doğum yakın değilse, gebeliğin ilk aylarındaysa anneye bebeği etkilemeyecek ilaçları verdiklerini anlatan Çelik, "Gebe olan hastalarda Kovid-19, gerekli ilaçlar verilmesine rağmen çok ağır seyrediyor. O yüzden gebe hastalarımızda kayıplar yaşayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, çocuk ve gebe hastaların kendilerini çok etkilediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kaybettiğimiz gebe hastalarımız oldu. Önce geride kalan bebek ve aile aklımıza geliyor. Empati yapıyoruz. Ekip için çok travmatik oluyor. Vefatlarından sonra aile de perişan oluyor ama en çok bebeğini görememesine üzülüyoruz. Gebe hastalarımızın bilinci açıksa, makineye bağlı değil, solunumu biraz daha rahatsa hiç değilse bebeğinin resmini görmesine izin veriyoruz ama anneyi kaybettiğimiz zaman resmen yıkım yaşıyoruz. Aile zaten bizden çok daha kötü oluyor."

- "Aşı çok önemli"

Aşısız hastaların durumunun çok hızlı kötüleştiğine dikkati çeken Çelik, "Aşısız hastalar daha uzun süre yoğun bakımda kalıyor, ölüm oranları çok yüksek. Hayatını kaybetmese bile çok uzun süre yoğun bakımda kalmaya bağlı psikolojik travma yaşıyorlar ve sonraki hayatlarında asla eskisi gibi olamıyorlar. Bu yüzden aşı çok önemli. Yakınlarının yaşadıklarını duyunca aşı olmaya ikna oluyorlar." diye konuştu.

Çelik, "Aşı olsak da koruma tedbirlerine devam etmemiz gerekiyor. Gebelerimize topluluğa gidecekleri zamanlarda mutlaka koruyucu tedbirlere devam etmelerini öneriyorum. Çocuk hastalarımız da gelmeye başladı. Onlarda da benzer rehavet var." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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