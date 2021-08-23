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300 bin liraya güvercin!

Erzurum'da düzenlenen 'Şebap Güvercin Festivali'nde otomobil fiyatına güvercinler podyuma çıktı. Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Almanya, İsviçre, Fransa ve İtalya'dan birçok Şebap güvercin meraklısının katıldığı festivalde, 253 güvercin sergilendi. Festivalde, 300 bin lira değerindeki 'Başbar' adlı Erzurumlu bir iş adamına ait güvercin ilgi odağı oldu.
23 Ağustos 2021 11:44
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Şebap Festivali'nin gözdesi 300 bin liralık Başbar oldu

Erzurum Aziziye ilçesindeki termal kaplıcalarında yapılan Şebap Güvercin Festivali beklenenin üzerinde ilgi gördü. Türkiye'nin dört bir tarafından ve yurt dışından gelen güvercin severlerin katıldığı festivalde, 253 şebap güvercin podyuma çıktı.

Festivalin göz bebeği ise isminin açıklanmasını istemeyen Erzurumlu bir iş adamına ait Başbar adlı 300 bin lira değerindeki damızlık şebap güvercini oldu. İki gün iki gece süren festivale Almanya'dan katılan Deruş Uluçay (55), "Erzurum'a Şebap Güvercin Festivalinde destek olmaya geldim. Ben de Almanya'da Şebap kuşu besliyorum. Orada da Şebap derneğimiz var. Arkadaşların beslediği kuşları görmek, görüş alışverişi yapmak için buraya geldim. Almanya'da peyzaj işi yapıyorum ve 40 yıldır orada yaşıyorum. Türkiye'de olduğum sürede de güvercin besliyordum. Bu sevdayı oraya taşıdım. Biz buradan güvercin götürebiliyoruz ama oradan buraya getirmemize izin verilmiyor" diye konuştu.

'AZİZ YILDIRIM DA MERAKLI'

Şebap Güvercin Federasyonu'nun 3 bin üyesi olduğunu söyleyen ve bu festivali her sene farklı bir ilde yaptıklarını belirten Başkan Mustafa Gülgen şunları söyledi:

"Bu yılki festivali Erzurum derneğimizin talebi üzerine burada yaptık. Pandemi döneminde olmamıza rağmen katılım çok yüksek. Arkadaşlarımızın sergiye duymuş olduğu ilgi yönetim olarak bizi mutlu ediyor. Katılımların ilerki sergilerde daha çok artacağını düşünüyoruz.

Güvercin kalitesine göre fiyat bulur. Bugün 500 liraya da şebap güvercini alabilirsiniz 100 bin ve üzerine de. Önemli olan kalitesi normlarına uygun şebaplığı çok önemlidir. Erzurum özellikle kürenk kuşunda çok ileriye giden bir şehrimiz.

Buraya gelerek çok güzel kuşlar gördük. Gelenler kümeslerinde ciddi kürenklerin olduğunu söylediler. Biz de çok mutlu oluyoruz. Çünkü buraya getirdiğimiz insanların güzel kuşlar görmeleri lazım.

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım da hem oyun kuşu hem de Şebap meraklısıdır. Bu güvercinleri besleyen çok kişi var. Camia elit bir camia. Doktoru, avukatı ve iş adamı bu kuşlardan yetiştiriyorlar."

BAŞBAR'IN DEĞERİ 300 BİN LİRA

Gülgen, Şebap güvercinlerin taklacı güvercin türlerinden olduğunu, isminin anlamı gibi en önemli kriterlerinden birinin güzel olmaları olduğunu ifade ederek,

"Yavrulara her zaman bilezik takılıyor. Federasyonumuzda 90-100 bin tane bilezik kullanan arkadaşımız var. Kuşlar yarışmalara girer. Bu sene turuncu bileziğimiz vardı. 100 bine yakın turuncu bilezikten derneklerimize gönderdik.

Şebap kuşunu biz Arabistan'a aşıladık. Arabistan da Türkiye'nin bileziklerini kullanıyor. Almanya, İsviçre, Hollanda, Fransa gibi ülkelere yayıyoruz. Şebap kuşunun ileriye gitmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Festivalde görevli Cahit Dalgıç, 300 bin lira değerindeki güvercini göstererek, "Bu gerçekten çok güzel bir güvercin. Türkiye'de belki de eşi benzeri yok. Sahibi Erzurumlu olduğu için güvercinin adını 'Başbar' koymuş. Başbar, kahramanlığın, yiğitliğin, mertliğin ve yenilmezliğin bir sahnelik gösterisidir. Bu oyun Dadaş'ın ağırbaşlı ve vakarlı olduğunu ifade eden oyunun adını vermiş. Festival çok güzel geçti. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı" dedi.
DHA
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