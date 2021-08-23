https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İletişim Başkanı Altun: Talep yok, gelse dahi asla kabul etmeyiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'nin Afganistan ile ilgili kaleme aldığı makalenin çarpıtıldığını belirterek, "Böyle bir talep yok, talep gelse dahi bunu asla kabul etmeyiz" dedi.
23 Ağustos 2021 11:49
+Aa- Yazdır
İletişim Başkanı Altun: Talep yok, gelse dahi asla kabul etmeyiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün gece herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşadıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yalan terörü' dediği dezenformasyonun ne denli yıkıcı ve yanıltıcı olabileceğini bir kere daha gördüklerini bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanı Wallace'nin Mail On Sunday için Afganistan ile ilgili bir makale kaleme aldığını belirten Altun, "Makalede 'We will establish a series of processing hubs across the region outside Afghanistan for those Afghans we have an obligation to bring to this country' ifadesi geçiyordu. Yani Wallace, makalesinde 'İngiltereye getirmekle yükümlü olduğumuz Afganlar için Afganistan dışındaki bölgede bir dizi merkez kuracağız' diye bir cümle kuruyordu. Makalenin hiçbir yerinde 'Türkiye geçmiyor, ima dahi edilmiyordu" dedi.

'TALEP GELSE DAHİ BUNU ASLA KABUL ETMEYİZ'

Altun, İngiliz bakanın makalesinin Türkiye karşıtlığı ile maruf bazı yabancı medya kuruluşları tarafından çarpıtıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ve bu makale, 'İngiltere, Pakistan ve Türkiye'de mülteci merkezleri kuracak' şeklinde sunuldu. Dediğimiz gibi, Bakan hiçbir şekilde Türkiye dememişti oysa! Kasıtlı bir şekilde yapılan bu çarpıtmaya çok geçmeden Türkiye'deki muhalefet sahip çıktı. Makalenin tek bir kelimesini dahi okumadan bu yalana dört elle sarılıp hükümetimize saldırmaya başladılar. Olayın aslına hiç bakmadan canla başla bu iftirayı yaymak için uğraştılar. Dışişleri Bakanlığımız, hızla aşağıdaki açıklamayı yaptı ve söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Fakat ne yazık ki muhalefet yalan ve iftirada ısrar etmekten vazgeçmedi. Bir kere de biz ifade edelim, böyle bir talep yok, talep gelse dahi bunu asla kabul etmeyiz. Yalan kötüdür, yalan tehlikelidir. Yalandan medet umanlara diyoruz ki, yalanla abad olunmaz, ancak rezil olunur. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Biz her şartta gerçeği, doğruyu, hakkı ve hakikati söyleyeceğiz."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Toplu sözleşmede memurlara seyyanen zam verilmeyecek
23 Ağustos 2021 13:50		 'Kırım'ın illegal şekilde işgalini hiç tanımadık ve tanımayacağız'
23 Ağustos 2021 12:27
Dışişleri: Türkiye'de mülteci merkezi kurulacağı iddiası doğru değil!
23 Ağustos 2021 09:18		 Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz kendini böyle savundu
23 Ağustos 2021 08:49
MKYK'nın gündemi sel ve yangın felaketleri
23 Ağustos 2021 08:02		 Malazgirt Zaferinin 950. yılına görkemli kutlama
23 Ağustos 2021 07:35
AK Parti'den 'beka sorunu' cevabı
23 Ağustos 2021 06:40		 23 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
23 Ağustos 2021 00:02
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı yarın yapılacak
22 Ağustos 2021 22:09		 Mersin Valiliği'nden 'polise hakaret' açıklaması
22 Ağustos 2021 21:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:53 - TÜKDES'ten çocuklu aile kabul etmeyen restoranlara 'itibar kaybı' uyarısı13:50 - Toplu sözleşmede memurlara seyyanen zam verilmeyecek13:49 - Pendik'te 'denizde saldıran pitbull öldürdü' iddiası13:41 - Mutlaka okunması gereken Gülseren Budayıcıoğlu kitapları13:40 - 3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki kız bulundu13:32 - Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü
13:28 - Korona olan başhekim ve eşi, ilk doğum gününde kızlarının yanında olamadı13:21 - 2 bin yıllık lahitten 150 yıldır su akıyor13:11 - Öğretmen Özay Kaya'nın, 'Köpük' için verdiği mücadele amacına ulaştı13:07 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi12:59 - Osmaniye'de bir kişi evinin avlusunda ölü bulundu12:51 - PCR testi zorunlu tutulabilir mi?
12:39 - Tahterevalliden düştü sandılar, maganda kurşunu çıktı12:32 - Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı12:27 - 'Kırım'ın illegal şekilde işgalini hiç tanımadık ve tanımayacağız'12:17 - Akaryakıt istasyonunda tabela oyununa inceleme12:14 - FETÖ'nün hücre evlerindeki 'uzaktan tedavi' yöntemleri deşifre edildi
12:03 - Bakan Özer: Sel bölgesinde her türlü hazırlığımızı tamamladık
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede yüzde 95 oranında anlaşma sağlandı
İki kuruma 6 bin 351 kadrolu işçi alınacak
AA: Toplu sözleşmede büyük ölçüde uzlaşı sağlandı
Ek gösterge olursa, emekli öğretmen ve polisin geliri 950 TL artacak
Sınavsız ikinci diploma şansı
Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz kendini böyle savundu
Toplu sözleşmeden sözleşmeli personele kadro müjdesi çıkar mı?
Mazeret tayini isteyen öğretmenlerin en doğal hakkıydı ama açıklama yapılmadı
'Kim Milyoner Olmak İster'de cevap sorunun içindeydi! Yarışmacı gündem oldu
Akaryakıt istasyonunda tabela oyununa inceleme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Miras kavgası 1
bir sürü fikir 2
sözlükte tek başına kalmak 1
walking around videoları 1
memur olma isteği 1
yazarlar ölür kitaplar kalır 1
dıral dedenin düdüğü gibi kalakalmak 1
şu an çalan şarkı 2
eğlenmek 1
teknolojiye neden gıcığım 1
SON İLANLAR
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 10 zabıta memuru alacak
Çağ Üniversitesi Yüksek Lisans Doktora İlanı
Ardahan Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam