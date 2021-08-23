'Kırım'ın illegal şekilde işgalini hiç tanımadık ve tanımayacağız'

Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zirveye Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğini ve Kırım Tatarlarının haklarına verdiği önemi göstermek için katıldığını kaydeden Çavuşoğlu, "Kırım'ın illegal şekilde ilhakını hiç tanımadık ve tanımayacağımızı da sürekli vurguluyoruz. Sadece bunu söylemek yetmez. Kırım ve Ukrayna'nın toprak ve sınır bütünlüğünü Ukrayna'yı destekleyen diğer dost ve müttefik ülkelerle dile getiriyoruz, desteğimizi vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, platformun Kırım ve Kırım Tatarlarının haklarının savunulmasında, Ukrayna'nın sınır bütünlüğünün korunması konusunda önemli rol üsteleneceğine inandığını vurguladı.

Türkiye ile Ukrayna arasında mükemmel ikili ilişkiler bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi farklı alanlarda daha da geliştirmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Ekim ayında da Ortak Stratejik Planlama Toplantısı'nı sevgili dostum Dimitri Kuleba ile gerçekleştirmek için tekrar Ukrayna'ya geleceğim." dedi.