Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
|23 Ağustos 2021 12:32
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 16-22 Ağustos'ta kent genelinde terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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