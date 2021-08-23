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2021 \ 2021 yılı toplu sözleşmeleri

Hükümet ve sendika uzlaşmaya vardı. İşte memurların alacağı yeni zam oranları

Hükümet ve Memur-Sen uzlaşmaya vardı. İşte memurların alacağı yeni zam oranları...
23 Ağustos 2021 16:00
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Hükümet ve sendika uzlaşmaya vardı. İşte memurların alacağı yeni zam oranları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zam oranına ilişkin açıklama yaptı.

Bilgin'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Sendikalarla uzlaşmak kolay bir iş değil. Büyük bir uzlaşmayla buraya geldik. Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık.

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Sözleşme kapsamında 3600 ek gösterge meselesi çalışma grubuyla tamamlanacak. Sözleşme kapsamı içinde tamamlanacaktır. Çalışmamızı yaptıktan sonra, kanun çıkarılması gerekiyor.

Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. O konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına haksızlığını gidermek için çalışmaların yapıldığını ifade etmek isterim.

Yüzde 1'de örgütlü sendikalara zam verildi.

135 TL olan toplu sözleşme aidatını 400 TL'ye çıkardık.

Sendikaların talepleri nelerdi?

Sendikalar hükümetin teklifini kabul etmedi. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.
Memurlar.Net - Özel

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