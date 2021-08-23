Korona olan başhekim ve eşi, ilk doğum gününde kızlarının yanında olamadı

Ağaçören İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Maraşlıoğlu, durumundan şüphelenmesinin ardından 14 Ağustos'ta eşiyle birlikte Kovid-19 testi yaptırdı.

Kendisinin ve eşinin testinin pozitif çıkmasının ardından izolasyona giren çift, durumun kötüye gitmesi üzerine Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Daha önce 2 doz aşılarını yaptıran ancak üçüncü doz aşılarında geciken Samet ve Özge Öztürk Maraşlıoğlu çifti, 1 yaşına giren kızları Berrak Maraşlıoğlu'nun doğum günü için haftalar öncesinden yaptıkları hazırlıkların boşa gitmesi ve doğum gününde yanında olamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Başhekim Maraşlıoğlu, AA muhabirine, 14 Ağustos'ta eşiyle birlikte yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Delta varyantına yakalandıklarını belirten Maraşlıoğlu, "Sağlık çalışanları olarak pandeminin başından bu yana Kovid-19'la aktif mücadele ediyoruz. Sağlık çalışanlarına aşılama tanımlandığında gününü geciktirmeden 2 doz aşımı da yaptırmıştım. Üçüncü doz aşı tanımlandığında yoğunluktan yaptıramadım, araya kaynadı. Taburcu olur olmaz bir aylık günü saymaya başlayacağım. Kimse aşısını geciktirmesin, hafife alınacak bir şey değil." diye konuştu.

Maraşlıoğlu, testinin pozitif çıkmasının ardından nefes alma noktasında sıkıntılar çekince hastaneye kaldırıldığını vurguladı.

Bir süre sonra oksijen alamamaya, konuşamamaya başladığını anlatan Maraşlıoğlu, şöyle devam etti:

"Hastanedeki tedavimizin ardından şu anda iyiyim. Tüm vatandaşlara aşılarını bir an evvel yaptırmaları için çağrıda bulunuyorum. Kimse ihmal etmesin. Canımız ihmale gelecek bir şey değil. Aşı konusu, geciktirilecek veya ciddiye alınmayacak bir şey değil. Çok ciddi sorunlar açıyor Kovid-19. Kızımın ilk doğum gününde onu yalnız bıraktık. İnşallah tek yalnızlığımız bu olur, bir daha olmaz. Sırf bu bile bana yetti. Allah daha başka ayrılıklar yaşatmasın. İnsanlar sevdiklerinden ayrı kalmak istemiyorsa aşısını mutlaka yaptırsın."

- "Herkes kesinlikle aşılarını olmalı"

Diyetisyen Özge Öztürk Maraşlıoğlu ise hastalığın, baş ağrısı, ishal ve ateş şeklinde başladığını ifade etti.

Verdikleri testin pozitif çıkmasının ardından durumlarının ağırlaştığını aktaran Maraşlıoğlu, şunları kaydetti:

"Sonrasında hastanede tedavimiz başladı. Eşimin durumu daha ağırdı, oksijensiz ayakta duramıyordu. Bu dönemde çocuğumuzdan ayrı kalmak çok zor oldu. Bugün de doğum günü, yanına gidemiyoruz. 2 doz aşımı olmuştum ancak üçüncü dozu olmamıştım. Herkes kesinlikle aşılarını olmalı. Çocuğumun doğum günü için aylar öncesinden hazırlıklara başlamıştım. Balonları, pastası, her şey hazırdı ama hepsi yarım kaldı. Atlatabilirsek inşallah bu hastalığı, sonrasında kutlama yapacağız."