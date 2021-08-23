https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Korona olan başhekim ve eşi, ilk doğum gününde kızlarının yanında olamadı

Aksaray'da, hastanede tedavi gören yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası başhekim Samet Maraşlıoğlu ve eşi diyetisyen Özge Öztürk Maraşlıoğlu, 1 yaşına basan çocukları Berrak Maraşlıoğlu'nun doğum gününü kutlayamamanın hüznünü yaşıyor.
23 Ağustos 2021 13:28
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ağaçören İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Maraşlıoğlu, durumundan şüphelenmesinin ardından 14 Ağustos'ta eşiyle birlikte Kovid-19 testi yaptırdı.

Kendisinin ve eşinin testinin pozitif çıkmasının ardından izolasyona giren çift, durumun kötüye gitmesi üzerine Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Daha önce 2 doz aşılarını yaptıran ancak üçüncü doz aşılarında geciken Samet ve Özge Öztürk Maraşlıoğlu çifti, 1 yaşına giren kızları Berrak Maraşlıoğlu'nun doğum günü için haftalar öncesinden yaptıkları hazırlıkların boşa gitmesi ve doğum gününde yanında olamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Başhekim Maraşlıoğlu, AA muhabirine, 14 Ağustos'ta eşiyle birlikte yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Delta varyantına yakalandıklarını belirten Maraşlıoğlu, "Sağlık çalışanları olarak pandeminin başından bu yana Kovid-19'la aktif mücadele ediyoruz. Sağlık çalışanlarına aşılama tanımlandığında gününü geciktirmeden 2 doz aşımı da yaptırmıştım. Üçüncü doz aşı tanımlandığında yoğunluktan yaptıramadım, araya kaynadı. Taburcu olur olmaz bir aylık günü saymaya başlayacağım. Kimse aşısını geciktirmesin, hafife alınacak bir şey değil." diye konuştu.

Maraşlıoğlu, testinin pozitif çıkmasının ardından nefes alma noktasında sıkıntılar çekince hastaneye kaldırıldığını vurguladı.

Bir süre sonra oksijen alamamaya, konuşamamaya başladığını anlatan Maraşlıoğlu, şöyle devam etti:

"Hastanedeki tedavimizin ardından şu anda iyiyim. Tüm vatandaşlara aşılarını bir an evvel yaptırmaları için çağrıda bulunuyorum. Kimse ihmal etmesin. Canımız ihmale gelecek bir şey değil. Aşı konusu, geciktirilecek veya ciddiye alınmayacak bir şey değil. Çok ciddi sorunlar açıyor Kovid-19. Kızımın ilk doğum gününde onu yalnız bıraktık. İnşallah tek yalnızlığımız bu olur, bir daha olmaz. Sırf bu bile bana yetti. Allah daha başka ayrılıklar yaşatmasın. İnsanlar sevdiklerinden ayrı kalmak istemiyorsa aşısını mutlaka yaptırsın."

- "Herkes kesinlikle aşılarını olmalı"

Diyetisyen Özge Öztürk Maraşlıoğlu ise hastalığın, baş ağrısı, ishal ve ateş şeklinde başladığını ifade etti.

Verdikleri testin pozitif çıkmasının ardından durumlarının ağırlaştığını aktaran Maraşlıoğlu, şunları kaydetti:

"Sonrasında hastanede tedavimiz başladı. Eşimin durumu daha ağırdı, oksijensiz ayakta duramıyordu. Bu dönemde çocuğumuzdan ayrı kalmak çok zor oldu. Bugün de doğum günü, yanına gidemiyoruz. 2 doz aşımı olmuştum ancak üçüncü dozu olmamıştım. Herkes kesinlikle aşılarını olmalı. Çocuğumun doğum günü için aylar öncesinden hazırlıklara başlamıştım. Balonları, pastası, her şey hazırdı ama hepsi yarım kaldı. Atlatabilirsek inşallah bu hastalığı, sonrasında kutlama yapacağız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
PCR testi zorunlu tutulabilir mi?
23 Ağustos 2021 12:51		 300 bin liraya güvercin!
23 Ağustos 2021 11:44
Selde vatandaşlar hurdaya dönen araçlarını 'şasi' numarasından tanıyor
23 Ağustos 2021 11:14		 Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
23 Ağustos 2021 09:43
'Kim Milyoner Olmak İster'de cevap sorunun içindeydi! Yarışmacı gündem oldu
23 Ağustos 2021 09:20		 Bilim Kurulu eski üyesi: Virüsü tamamen yok etmek mümkün değil
23 Ağustos 2021 08:54
O uçak pide salonu olacak
23 Ağustos 2021 07:53		 Taksimetreyi açmadan pazarlık yapan taksici turistleri mağdur etti
23 Ağustos 2021 07:28
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
23 Ağustos 2021 06:30		 Delta 3-4 kat daha bulaşıcı
23 Ağustos 2021 06:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:53 - TÜKDES'ten çocuklu aile kabul etmeyen restoranlara 'itibar kaybı' uyarısı13:50 - Toplu sözleşmede memurlara seyyanen zam verilmeyecek13:49 - Pendik'te 'denizde saldıran pitbull öldürdü' iddiası13:41 - Mutlaka okunması gereken Gülseren Budayıcıoğlu kitapları13:40 - 3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki kız bulundu13:32 - Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü
13:28 - Korona olan başhekim ve eşi, ilk doğum gününde kızlarının yanında olamadı13:21 - 2 bin yıllık lahitten 150 yıldır su akıyor13:11 - Öğretmen Özay Kaya'nın, 'Köpük' için verdiği mücadele amacına ulaştı13:07 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi12:59 - Osmaniye'de bir kişi evinin avlusunda ölü bulundu12:51 - PCR testi zorunlu tutulabilir mi?
12:39 - Tahterevalliden düştü sandılar, maganda kurşunu çıktı12:32 - Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı12:27 - 'Kırım'ın illegal şekilde işgalini hiç tanımadık ve tanımayacağız'12:17 - Akaryakıt istasyonunda tabela oyununa inceleme12:14 - FETÖ'nün hücre evlerindeki 'uzaktan tedavi' yöntemleri deşifre edildi
12:03 - Bakan Özer: Sel bölgesinde her türlü hazırlığımızı tamamladık
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede yüzde 95 oranında anlaşma sağlandı
İki kuruma 6 bin 351 kadrolu işçi alınacak
AA: Toplu sözleşmede büyük ölçüde uzlaşı sağlandı
Ek gösterge olursa, emekli öğretmen ve polisin geliri 950 TL artacak
Sınavsız ikinci diploma şansı
Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz kendini böyle savundu
Toplu sözleşmeden sözleşmeli personele kadro müjdesi çıkar mı?
Mazeret tayini isteyen öğretmenlerin en doğal hakkıydı ama açıklama yapılmadı
'Kim Milyoner Olmak İster'de cevap sorunun içindeydi! Yarışmacı gündem oldu
Akaryakıt istasyonunda tabela oyununa inceleme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kurdeşen 1
şüpheli varyantlar 1
görme engelli yürüme yolu 1
küresel ısınma ve iklim değişikliği 2
tuz lambası 1
haksızlık etmek 1
Bir insanın iyi olduğunu nasıl anlarsınız 2
birsen eksiktin 2
Karakolda ayna var 2
kendine müslüman 4
SON İLANLAR
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 10 zabıta memuru alacak
Çağ Üniversitesi Yüksek Lisans Doktora İlanı
Ardahan Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam