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Mutlaka okunması gereken Gülseren Budayıcıoğlu kitapları

Türk edebiyatına büyük katkılarda bulunan psikolog yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun şimdiye kadar yazdığı en iyi kitapları ve konularını derledik.
23 Ağustos 2021 13:41
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Mutlaka okunması gereken Gülseren Budayıcıoğlu kitapları

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Kitapabi kitap satış sitesinde en popüler yazarlar arasında gösterilen Gülseren Budayıcıoğlu genellikle kaleme aldığı psikolojik romanlar ile tanınıyor. Tanınırlığı yalnızca kitapseverlerle sınırlı olmayan yazarın eserleri İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir ve Kırmızı Oda gibi dizilere de ilham oldu.

Camdaki Kız

Gülseren Budayıcıoğlu Camdaki Kız romanında hastalarını dinleyerek öğrendiği tuhaf yaşam hikayelerine yer veriyor.

Camdaki Kız romanının baş kahramanı olan Nalan, zengin bir aileye gelin olarak giden bir genç kızdır. Her ne kadar zenginlik içerisinde bir hayata adım atmış olsa da yüzü hiçbir zaman gülmez. Çocukluk yıllarında ailesi tarafından sevgi görmemesinin yanı sıra kocası tarafından da sevgisizliğe maruz kalıyor. Tüm bu mutsuzluğun üzerine hamile kalan Nalan, bu çocuğunu da doğmadan kaybedince iyice kendi içine kapanıyor.

Kral Kaybederse

Uzun yıllar Psikiyatrist olarak çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, edindiği tecrübelerini Kral Kaybederse isimli kurgusal eseri roman kitapları arasında en iyilerinden birisidir..

Bu kitap, güçlü ve kudretli bir insanın kendini bu duruma kaptırdığında başına neler gelebileceğini acı bir şekilde bizlere sunuyor. Kendini daima doruklarda gören bir avcının avı yüzünden nasıl uçurumun eşiğine gelebileceğini anlatan kitap, okurlara davranışlarının altında yatan gerçekliği sorgulatıyor.

Kral Teo Kitabı

Gülseren Budayıcıoğlu ve Yağmur Artukmaç tarafından yazılan Kral Teo Kitabı, çocuk yetiştiren her ebeveyn tarafından mutlaka okunması gereken kitaplar arasında gösteriliyor.

Çocuk yetiştirmek muhtemelen dünyadaki en zor şeylerden birisidir. Onlara verdiğiniz eğitim ve gösterdiğiniz davranışlarınızla bir insanı şekillendiriyorsunuz. Elbette bu durumda dikkat edilmesi gereken çok önemli şeyler de bulunuyor.

Kral Teo Kitabı, çocukların kral gibi yetiştirilmesinin aslında onlar için iyi bir şey olmayacağını savunuyor. Kitap, çocuklukta kral gibi yetiştirilen çocukların gelecek hayatlarında gerçek krallarla karşılaştıklarında kendilerini çok çaresiz ve yetersiz hissetmelerine yol açtığını anlatıyor.
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