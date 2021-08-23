Toplu sözleşmede memurlara seyyanen zam verilmeyecek

Toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma çok büyük oranda sağlandı... Bakan Bilgin'in 14,30'da açıklama yapması bekleniyor

Varılan uzlaşmada memurlara seyyanen zam verilmesinden vazgeçildi.

Refah payı için ise müzakereler son ana kadar devam edecek.

Sendikaların talepleri neler?

Sendikalar hükümetin teklifini kabul etmedi. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

