Toplu sözleşmede memurlara seyyanen zam verilmeyecek
Toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma çok büyük oranda sağlandı... Bakan Bilgin'in 14,30'da açıklama yapması bekleniyor
|23 Ağustos 2021 13:50
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Toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma çok büyük oranda sağlandı... Bakan Bilgin'in 14,30'da açıklama yapması bekleniyor
Varılan uzlaşmada memurlara seyyanen zam verilmesinden vazgeçildi.
Refah payı için ise müzakereler son ana kadar devam edecek.
Sendikaların talepleri neler?
Sendikalar hükümetin teklifini kabul etmedi. Önceki yıllardan farklı olarak
bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş
ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te
yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı
talebinde bulunmuştu.
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