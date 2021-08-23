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Çift maske, 'maskne' sorununu arttırıyor

Maskelerin virüsten koruduğunu fakat pek çok cilt hastalıklarına da sebep olduğunu belirten dermatolog Eda Haşal, "Maske kullanımına bağlı en sık karşılaşılan cilt sorunu ise 'maskne' adıyla bilinen akneler. Çift maske kullanımı ciltte nemli ve havasız ortamı güçlendirerek maskne sorununu arttırıyor" dedi.
23 Ağustos 2021 14:15
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Çift maske, 'maskne' sorununu arttırıyor

Sıcak ve nemli havalarda maske kullanımı akne, terleme, tahriş ve oluşturduğu yüksek nem nedeniyle ciltte pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzman Doktur Dermatolog Eda Haşal, maskelerin oluşturduğu olumsuzluklardan korunmak için önemli uyarılarda bulundu.

Maske takarken makyaj yapmanın, kapalı ve nemli kalan cilt yüzeyinde tabaka oluşturduğunu ifade eden Uzm. Dr. Eda Haşal, bu durumun gözeneklerin tıkanmasına neden olarak sivilce oluşumunu kolaylaştırdığını vurguladı. Eda Haşal, "Özellikle sıcak havalarda terlemenin de artmasıyla maskelerin ciltteki teri hapsederek akne, gül hastalığı (rozasea), egzama (seboreik dermatit) gibi cilt rahatsızlıklarına neden olabiliyor. Aynı zamanda maske kullanımına bağlı en sık karşılaşılan cilt sorunu ise 'maskne' adıyla bilinen akneler. Çift maske kullanımı ciltte nemli ve havasız ortamı güçlendirerek maskne sorununu arttırıyor" dedi.

"Güneş koruyucular tercih edilmeli"

Günlük cilt bakımı, güneş koruyucu krem ve nemlendirici kullanımının maskeye bağlı cilt sorunlarına karşı alınabilecek önlemlerin başında geldiğini söyleyen Haşal, fondöten veya pudra gibi kapatıcılar yerine renkli güneş koruyucular tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Pandemi sebebiyle kullanılan maskelerin güneşten korumadığını da hatırlatan Haşal, bu nedenle pandemi sürecinde de güneşe çıkarken mutlaka güneş koruyucu krem sürülmesi ve kremin emilmesi için sürüldükten yaklaşık bir saat sonra maske takılması gerektiğini vurguladı.

"Yaz aylarında leke ve lazer tedavilerinden uzak durun"

Özellikle yaz aylarında, güneşten etkilenen cildi korumak için öneriler veren Haşal, "Cildimiz her akşam uygun bir temizleme jeli ile yıkanmalı, ardından nemlendirici krem ile nemlendirilmeli. Sabah kalkınca da yüzümüzü duru suyla yıkamalı ve güneş koruyucu kremimizi sürmeliyiz" dedi. Yaz aylarında leke ve lazer tedavilerinden de uzak durulması gerektiğini söyleyen Haşal, leke tedavilerinin ciltte soyucu etkisinin cildi güneşe karşı savunmasız bıraktığını, bu durumun ise lekelenmeyi daha da kolay hale getirebildiğini söyledi.
İhlas Haber Ajansı
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