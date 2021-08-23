Toplu sözleşmeden %1 örgütlü sendikalar yararlanabilecek

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren zam oranları belli oluyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarını açıklıyor.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Tabii sendikalarla uzlaşmak, sözleşme yapmak takdir edeceğiniz gibi kolay bir iş değil. Büyük bir uzlaşmayla buraya geldik. Memur-Sen ailesine teşekkür ediyorum.

Genel çerçevede yürüttüğümüz genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık. bu uzlaşma zeminini şimdiden bütün memurlara, çalışanlara, kamu görevlilerine, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum.

Türk ekonomisi geçtiğimiz çeyrekte yüzde 7 büyüdü. Bu Türkiye'nin üretim gücünü ifade eden bir göstergedir. Enflasyon altında yurttaşımı, çalışanlarımızı, kamu görevlilerimizi ezdirmeyeceğiz.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin memur zammını şu şekilde açıkladı

- Biz daha önce yüzde 5+6+6+6 ve enflasyon önermiştik.

- İkinci teklifimiz şu şekilde: 2022 için yüzde 5+7 öneriyoruz.

- 2023 için ise yüzde 8+6'lık bir artış öneriyoruz. Bu ilk kez öneriliyor.

- 2022 için enflasyon yüzde 9 bekleniyor.

- Bu toplu sözleşmeden, yüzde 1 örgütlenmiş sendikalar istifade edebilecek.

- Seyyanen zamma karşılık başka bir öneride bulunduk. 135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesini 400 liraya yükselttik.

Sendikaların talepleri neler?

Sendikalar hükümetin teklifini kabul etmedi. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

