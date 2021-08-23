Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Bakan Bilgin: '3600 ek gösterge meselesini vurgulamıştım. 3600 meselesi MEMUR- SEN'nin katıldığı bir çalışma grubu ile tamamlanacak. O kanun gerektiren bir şey biz çalışmamızı yaptıktan sonra TBMM gereğini yapacak' dedi.
|23 Ağustos 2021 16:27
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4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren zam oranları belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarını açıkladı.
Bakan Bilgin, 3600 Ek Gösterge için; "3600 ek gösterge meselesini vurgulamıştım. 3600 meselesi Memur Sen'in katıldığı bir çalışma grubu ile tamamlanacak. O kanun gerektiren bir şey biz çalışmamızı yaptıktan sonra TBMM gereğini yapacak." dedi.
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