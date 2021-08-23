Bakan Özer: Selden etkilenen öğrencilerin kırtasiye malzemelerini karşılayacağız
|23 Ağustos 2021 16:31
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde incelemede bulundu.
Özer, ilçedeki temasları kapsamında ilk olarak Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra beraberindeki heyetle Zübeyde Hanım Anaokuluna geçen Bakan Özer, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.
Sel felaketinde yakınlarını kaybedenleri evlerinde ziyaret ederek taziye dileklerini ileten Özer, incelemeleri sırasında karşılaştığı çocuklara hediye verdi.
Bakan Özer, esnaf ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, selin ilk anından itibaren tüm kamu, kurum ve kuruluşlarının sahada gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.
Yaraları sarmak için el birliğiyle çalışmaya devam edildiğini anlatan Özer, şunları kaydetti:
"6 Eylül'le ilgili Sinop'ta herhangi bir sıkıntımız yok. Selden etkilenen tüm öğrencilerimizin kırtasiye malzemelerini Bakanlık olarak bizler karşılayacağız. Aynı zamanda selden etkilenen tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize de tablet vereceğiz inşallah. Aynı zamanda Bakanlık ekiplerimiz Kastamonu ve Sinop'ta vatandaşlarımızla hemhal olmaya devam ediyorlar. Öğrencilerimizin bu travmayı atlatması ile ilgili her türlü psikolojik desteği sağlıyorlar. Biz Milli Eğitim Bakanlığının tüm ekibi olarak sahada aktif bir şekilde hem bu yaranın sarılması hem de 6 Eylül itibarıyla eğitim öğretimin başlaması ile ilgili her türlü hazırlığı tamamlamış bulunmaktayız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Trabzon'da 38 bin 952 kişi 2. doz aşısını yaptırmadı
23 Ağustos 2021 17:05
|Avşa Adası'nda deniz suyu içme suyuna dönüştürüldü
23 Ağustos 2021 14:09
|2 bin yıllık lahitten 150 yıldır su akıyor
23 Ağustos 2021 13:21
|43 ilin geçiş güzergahında yoğun trafik
22 Ağustos 2021 20:02
|Selde büyük hasar gören okulun yıkımına başlandı
22 Ağustos 2021 19:44
|Edirne'nin Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü
22 Ağustos 2021 15:29
|Tarihi Kontaskalion Limanı otopark olarak kullanılıyor
22 Ağustos 2021 15:13
|Avrupa'nın en büyük lagün gölü su tutmaya hazır
22 Ağustos 2021 14:51
|Çanlar Eğirdir Gölü için çalıyor: Çekilme 50 metreyi aştı
22 Ağustos 2021 14:17
|Pistten çıkan ve atıl kalan uçak, pide salonu olarak hizmet verecek
22 Ağustos 2021 12:25