Denizli'de aranan 2 FETÖ üyesi yakalandı
Denizli'de FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.
|23 Ağustos 2021 16:36
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